Madagascar: HVM - L'ancien parti au pouvoir reste dans l'opposition

Dans un contexte postélectoral un peu difficile, le parti de l'ancien président Hery Rajaonarimampianina reste fidèle à ses principes.

« Notre position n'a pas changé d'un iota ». Telle est la déclaration de Rivo Rakotovao, président national du parti Hery Vaovao ho an'i Madagasikara (HVM), lors de la rentrée politique de celui-ci, ce samedi, au QG Andraharo, tout en précisant que « le HVM reste dans l'opposition». Le président national de l'ancien parti au pouvoir dénonce en effet le mauvais choix politique, mais surtout socio-économique des actuels dirigeants et qui ne cessent de conduire le pays dans une conjoncture de plus en plus difficile. « Nous sommes opposés à la manière avec laquelle on dirige le pays et à une orientation politique qui n'est pas bien pour Madagascar et pour le peuple malgache », a poursuivi l'ancien chef d'Etat.

Tolona

Rivo Rakotovao admet que des objectifs n'ont pas été atteints par le HVM. Celui-ci promet néanmoins que toutes les activités politiques du parti se poursuivront car le pays se trouve dans une conjoncture difficile en matière de gouvernance. « Le HVM était dans l'opposition depuis 2018 car des décisions et la gestion des affaires nationales ne mène pas vers le progrès et ne défendent pas l'intérêt général », a-t-il souligné. Il s'agit, selon toujours Rivo Rakotovao, des responsabilités des partis politiques de poursuivre le « Tolona ». « Nous demeurons membres et participons à toutes les plateformes et mouvements qui s'opposent à ce régime », a-t-il ajouté, tout en insistant que « la gestion de l'Etat va à la dérive ».

Échec du régime

Il ne s'agit pas, selon toujours Rivo Rakotovao, d'une à des personnes mais de l'échec d'un choix politique. Il a ainsi pointé du doigt le manque de vision des actuels dirigeants qui se sont toujours trompés dans leurs décisions. Le déficit commercial de 1 500 000 000 de dollars n'est qu'un exemple parmi tant d'autres que l'ancien chef d'Etat a pris pour montrer l'échec du régime Rajoelina. Il déplore qu'un pays comme Madagascar importe des semences commerciales alors que le pays au FOFIFA et des chercheurs que les dirigeants ont ignoré, tout comme les centres de multiplicateurs de semences et les groupements de paysans. Rivo Rakotovao a insisté sur le fait que la construction du Transport par câble (téléphérique) n'est pas bénéfique pour le pays car ce projet ne fait qu'accentuer le déficit.

Recul

Sur le plan politique, l'ancien parti au pouvoir regrette que les élections ne soient que des rites afin de légitimer des dirigeants qui n'ont plus l'adhésion de la population. Il aspire ainsi au changement du système électoral. Peu importe, le président national du HVM se félicite d'avoir des élus dans les collectivités territoriales décentralisées malgré le contexte difficile qui entourait le processus électoral en général. En tout cas, Rivo Rakotovao dénonce un recul dans le respect de la liberté d'expression mais surtout à la liberté politique. Cela fait suite à la dernière décision du préfet d'Antananarivo Renivohitra qui souligne que toutes les réunions politiques doivent avoir de l'autorisation avec la présence d'un représentant de la préfecture.