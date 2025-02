Madagascar: PFL 3e journée - CFFA réalise un grand bond

Le club d'Andoharanofotsy grimpe de cinq marches et se trouve à la sixième place. L'AS Fanalamanga conserve pour sa part le fauteuil de leader après son match nul contre Elgeco Plus.

L'équipe d'Andoharanofotsy grimpe de cinq marches. La troisième journée des éliminatoires de la Pure Play Football League (PFL) a été marquée par le grand bond réalisé par le CFFA. Le club s'est propulsé de la onzième place au sixième rang du classement provisoire de la phase de poule du championnat national élite. CFFA est, après son deuxième match, crédité de 4 points (-1).

Après sa défaite d'entrée de 0 à 2 contre FC Rouge durant la deuxième journée, CFFA s'est imposé hier, un but à rien, contre AS Avenir Sainte-Anne au By-Pass. L'unique but de la victoire a été marqué par Bonard dès l'entame de la rencontre (6e). L'équipe du patron de la CFEM n'a

plus fait que gérer son avantage durant le temps réglementaire.

Tenue en échec à domicile, au stade d'Ambatondrazaka, contre Elgeco Plus, l'AS Fanalamanga conserve toujours sa position de leader avec 7 points, après deux victoires et un nul. L'équipe du By-Pass monte de son côté d'une marche et se trouve à la seconde position (5 points, +1).

Des nuls

Pas de vainqueur entre Fosa Juniors FC et Disciples FC, hier au stade Rabemananjara à Mahajanga. Les deux formations se sont neutralisées sur un score vierge. Les Félins grimpent d'une marche et occupent la troisième place au classement (4 points, +4), tandis que le club champion en titre conserve, pour sa part, le cinquième rang (4 points, 0).

Cosfa et Ajesaia se sont, eux aussi, séparés sur le score de 0 partout, dimanche à Iavoloha. En raison d'une pluie diluvienne, samedi après-midi à Imerintsiatosika, le match entre Mama FC et FC Rouge n'a pu se poursuivre jusqu'à la fin du temps réglementaire. L'arbitre a dû interrompre la rencontre à la 17e minute, avec un score encore vierge.

Le match se jouera ultérieurement. FC Rouge perd deux places et occupe le quatrième rang. Deux matchs sont jusqu'ici à rejouer, à savoir la rencontre entre Fosa Juniors FC et Uscafoot dans le cadre de la deuxième journée et le match entre Mama FC et FC Rouge, comptant pour la troisième journée.