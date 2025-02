Afrique: Jiujitsu/Open Africa - Une trentaine de médailles d'or dans le viseur

La Fédération Malgache de Jiujitsu ambitionne de rafler plus de médailles cette saison, en compétitions internationales. Après sa création en 2023, elle a effectué sa première assemblée générale ordinaire (AGO) suivie d'une autre, extraordinaire, samedi au Palais des Sports à Mahamasina.

Madagascar avait brillé en 2024, en engrangeant deux médailles d'or et une de bronze aux championnats du monde, à Abu Dhabi, et avait cartonné seize médailles d'or à l'Open Africa, l'équivalent du championnat d'Afrique au cours de la précédente édition, à Maurice. Ce rendez-vous continental se tiendra cette année en avril au lieu de novembre.

« Nous enverrons plus de trente combattants et nous visons autant de médailles d'or », lance comme défi le président de la Fédération, Johary Rakotozafy. « La fédération tâchera d'organiser des stages de préparation pour les athlètes afin qu'ils puissent être plus compétitifs. Un expert international viendra diriger un stage en mai et un autre au deuxième semestre, en août ou septembre », poursuit le patron de l'instance nationale.

Un projet de formation de quelques semaines au Maroc pour les athlètes, dirigeants et staff est aussi en cours de négociation avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Concernant la deuxième visite du grand champion de l'Ultimate Fighting Championship, Royce Gracie, « tout est en cours et rien n'est encore sûr », précise le numéro un de la discipline.

Pour en revenir à l'AGO, la Fédération a obtenu à l'unanimité l'approbation du quitus des deux ligues en règle, à savoir Atsinanana et Boeny. Trois autres ligues devraient régler leur affiliation cette saison, à savoir Analamanga, Atsimo-Andrefana et Vakinankaratra. Outre l'organisation des compétitions locales et la participation internationale, la Fédération priorise désormais la vulgarisation, la détection de nouveaux talents, des petites catégories et aussi la mise aux normes des kimonos de compétition.