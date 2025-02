Afrique: Passion pétanque française - Les malgaches échouent en demi-finales

Les deux triplettes porte-fanions du pays sont toutes éliminées en demi-finales de la Passion Pétanque Française. La compétition s'est déroulée à Val de l'Arc à Aix-en-Provence.

Pas de finale 100% malgache. Les deux équipes de la Grande Île ont joué les demi-finales hier. Malheureusement, pas de finale pour ces triplettes en lice à la Grande finale de la Passion Pétanque Française. La compétition, qui a réuni seize triplettes réparties en quatre poules de quatre, s'est déroulée samedi et dimanche, à Val de l'Arc à Aix-en-Provence en France.

L'équipe constituée par Faralahy Ramanantiaray dit Balotti, Daniel Jean François Riantsoa Rakotondrainibe alias «Zigle», champion du monde en titre de tir de précision, et Faratiana Rakotoniaina dit « Tiana kely », vice-champion du monde en triplette, s'est inclinée 13 à 8 devant Jean-Christophe Gimenez, Winterstein et Cognard en demi-finale. Jean-Michel Andrianjaka alias Tselonina, Christian Andriantseheno dit « Racle » et Christian Andrianiaina, connu sous le pseudo « Nanou », a, quant à elle, perdu sur le score de 5 contre 13 face à Benoît Monros, Laille et Magier.

En quarts de finale, le capitaine de la deuxième formation malgache, Balotti, et ses coéquipiers ont gagné de justesse (13 à 11) contre David « Ligan » Doerr, Lacroix et Matraglia. Ils ont par la suite perdu (6 à 13) contre Monros, Laille et Magier.

Suprématie

En match de parties, ils se sont imposés (13 à 11) contre Santini, Maurel et Malatesta, puis se sont inclinés devant Monros, Laille et Magier (6-13). La bande au capitaine Tselonina a, de son côté, battu en quarts la formation de Pietri, Philippe Quintais et Philippe Suchaud par 13 à 3, en première partie avant de s'incliner sèchement (3 à 13) face à l'une des équipes favorites du tournoi, composée des multiples champions du monde comme le Français Dylan Rocher, l'Italien Diégo Rizzi et Delahaye.

En partie de barrage, la triplette de la Grande Île a confirmé sa suprématie et a disposé de la bande à Pietri sur le score de 13 à 4. Les boulistes malgaches, considérés comme favoris du tournoi, après leur exploit au dernier championnat du monde à Dijon en décembre, ratent ainsi de peu le sacre à leur première réapparition sur la scène internationale.