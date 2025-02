Madagascar: Ravinala airports - Modernisation des infrastructures aériennes

Le secteur aéroportuaire se modernise pour répondre à la hausse continue du trafic aérien. Grâce à des investissements clés, les infrastructures se transforment pour offrir une expérience de voyage améliorée. et renforcer la connectivité internationale.

L'aviation malgache amorce une année décisive avec d'importants investissements pour moderniser ses infrastructures et renforcer sa connectivité internationale. Lors de la cérémonie de présentation de voeux des entités aéroportuaires, le 14 février, les acteurs du secteur ont dressé le bilan de 2024 et exposé les projets essentiels pour 2025.

D'après les statistiques fournies par Ravinala Airports, l'aéroport International d'Antananarivo, principal hub du pays, a enregistré une croissance notable avec neuf cent soixante-quinze mille passagers en 2024, soit une hausse de 14 % par rapport à 2023. En intégrant les chiffres de Nosy Be, le trafic total atteint 1,23 million de passagers, confirmant une reprise dynamique du secteur aérien.

Face à cette évolution, Ravinala Airports, qui gère l'aéroport d'Antananarivo et de Nosy Be, a engagé des investissements importants pour moderniser les infrastructures et améliorer l'expérience des passagers. Il y a de nouveaux commerces et services pour enrichir l'offre aéroportuaire et répondre aux attentes des voyageurs. Le terminal domestique a été réaménagé pour fluidifier les opérations et optimiser le confort. Des travaux essentiels sont en cours sur le tarmac d'Antananarivo, avec un investissement de plus de 6,5 millions d'euros pour garantir la sécurité et la performance des infrastructures. La gestion des réclamations passagers est optimisée pour offrir une expérience plus fluide et réactive.

« Nous voulons faire de nos aéroports des vitrines de l'hospitalité malgache et garantir une expérience aux standards internationaux », affirme Daniel Lefebvre, directeur général de Ravinala Airports.

Secteur en expansion

En 2025, l'une des grandes priorités du secteur est d'améliorer la connectivité aérienne de Madagascar. Avec des infrastructures modernisées et l'augmentation des fréquences de vol par plusieurs compagnies, le pays ambitionne de devenir une destination incontournable toute l'année, en réduisant la saisonnalité du tourisme.

« Grâce à ses infrastructures modernes, l'aéroport International d'Antananarivo a toutes les capacités d'accueillir davantage de passagers », fait remarquer Valéry Ramonjavelo, ministre des Transports et de la Météorologie. « Nous devons travailler ensemble pour améliorer la connectivité aérienne et positionner Madagascar comme une destination touristique attractive en toute saison. »

L'engagement en faveur de l'amélioration des services aéroportuaires est également récompensé sur la scène internationale. Les entités aéroportuaires d'Antananarivo ont été distinguées dans le cadre du programme ASQ (Airport Service Quality), qui évalue la satisfaction des passagers dans plus de trois cent soixante-sept aéroports à travers le monde. Madagascar Ground

Handling (MGH), de son côté, a reçu le prix du Best Staff 2024, mettant en avant l'excellence du service client.