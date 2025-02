Cote d'Ivoire: « Cacao » Saison 2 - Entre révélations et mystères, la saga continue sur Canal+

L'avant-première de la saison 2 de la série Cacao, production originale de Canal+, s'est tenue dans une ambiance électrisante le jeudi 13 février 2025, au cinéma Pathé Cap Sud à Abidjan-Marcory. Ce drame familial captivant, mêlant révélations et mystères inédits, se décline en huit épisodes de 52 minutes chacun.

Le public pourra découvrir cette nouvelle saison dès le 16 février 2025 à 20h30 sur Canal+ Pop, une initiative du groupe Canal+ visant à promouvoir la richesse et la diversité du cinéma ivoirien, tout en renforçant l'intérêt des cinéphiles pour les productions locales.

Selon Alex Ogou, réalisateur de la série, cette nouvelle saison met en lumière le monde agricole, avec un focus particulier sur les cultivateurs de cacao. Le récit prend un tournant dramatique : « Anthony Desva se réveille seul en pleine forêt, tandis qu'Elie sombre dans un coma profond après une violente attaque. Chez les Ahitey, Jean et ses fils pleurent la mort tragique de Landry. À la demande de Marithé, Lago et Victor se mobilisent pour retrouver Anthony, porté disparu, tandis que Michel Ahitey est arrêté. À la DESVA SA, la tension monte : Yvette exige de prendre la présidence, le conseil d'administration réclame Marithé, mais celle-ci est préoccupée par la santé d'Elie et la disparition d'Anthony », a-t-il révélé.

Représentant le directeur général de Canal+ Côte d'Ivoire, Mme Djamilath Mamah, directrice de la communication, a salué le succès de cette production, soulignant son rôle dans le rayonnement du cinéma ivoirien.

Fruit du travail d'Alex Ogou, Angela Aquereburu-Rabatel et Kismath Baguiri, la série a nécessité trois ans de développement, huit mois de préparation, production et post-production, ainsi que 89 jours de tournage sur plus de 20 décors à Abidjan, Grand-Bassam, Soubré et Adzopé. Plus de 1 000 personnes ont été mobilisées, parmi lesquelles 115 comédiens, 830 figurants et 60 techniciens.

Avec cette nouvelle saison, Cacao s'annonce comme une plongée palpitante au coeur des intrigues familiales et des enjeux du monde agricole, confirmant une fois de plus la montée en puissance du cinéma ivoirien sur la scène internationale.