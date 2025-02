Afrique: José Peseiro est le nouvel entraîneur du Zamalek

Le vendredi 14 février, le Zamalek du Caire a annoncé la nomination de l'entraîneur portugais, José Peseiro, comme le nouveau patron de son encadrement technique, en remplacement de Christian Gross, qui a été licencié.

José Peseiro s'est engagé pour une saison et demie avec le club égyptien du Zamalek. Le géant du Caire attend du nouveau patron de son banc de touche, de nouveaux trophées à la fin de la saison. Peseiro remplace le suisse christian Gross qui a été engagé en décembre 2024 pour succéder à José Gomez.

L'entraineur portugais redécouvrira le championnat égyptien avec son nouveau club après un passage à la tête du voisin Al Ahly au cours de la saison 2015-2016.

José Peseiro justifie d'une solide expérience aussi bien à la tête des clubs que des sélections nationales. Il a entrainé plusieurs clubs européens et des sélections africaines dont le Nigéria qu'il a mené en finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies en Côte d'Ivoire.

L'annonce de sa nomination a été faite par le club dans un communiqué.

« Le conseil d'administration a examiné le rapport du comité de planification, sur son évaluation du football de l'équipe première et la position du personnel technique et administratif. Le Conseil a donc décidé de remercier l'entraineur suisse, Christian Gross et ses adjoints », peut-on y lire.

Le communiqué ajoute : « Le Conseil réitère sa sincère reconnaissance pour les grands efforts déployés par Gross et ses assistants, en leur souhaitant bonne chance pour la suite de leur carrière. Le Conseil d'administration a également décidé, suite à la recommandation du Comité de planification sportive qui a examiné un certain nombre de curriculum vitae d'entraîneurs, de nommer le Portugais, José Peseiro, ancien entraîneur de Porto et Sporting Lisbonne, à la tête de l'encadrement technique de Zamalek, pour une période d'une saison et demie. »

Le Zamalek est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies 2024/2025 après avoir terminé leader du groupe B avec 16 points, soit cinq victoires et un match nul. Rappelons que le club égyptien est le tenant du titre dans cette compétition après avoir battu les marocains de la Renaissance de Berkane en finale la saison dernière.

Sur le plan local, le Zamalek occupe la troisième place au championnat égyptien avec 26 points pris en 13 journées. Il est devancé par Al Ahly (2ème ) et Pyramids FC, leader du championnat.

Les supporters du Zamalek espèrent que l'arrivée de Peseiro à la tête de leur équipe permettra à celle-ci de mieux se porter et d'aller chercher de nouveaux trophées à l'issue de cet exercice.