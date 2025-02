Cote d'Ivoire: Audit interne des projets et programmes de l'Etat - L'Igf annonce 71 missions de contrôle en 2025

L'inspecteur général des finances (Igf), Marie Hélène Sarassoro épse Fadiga a annoncé le 13 février 2025 la réalisation de soixante-onze (71) missions afférentes à l'audit interne des projets et programmes de seize (16) mission pour l'année 2025.

Cette déclaration a été faite le 13 février 2025 à Abidjan-Plateau lors d'une cérémonie de de présentation de voeu du nouvel an du personnel à l'Igf.

Selon, Marie Hélène Sarassoro épse Fadiga qui présentait les perspectives de l'Igf de l'année 2025, ces missions porteront sur l'audit de gestion de six structures étatiques. Il aura également des opérations de contrôle des quatre fonds de soutien Covid-19 et le suivi des recommandations dans cinq structures de l'Etat. « Je tiens à préciser que ce nombre ne prend pas en compte les missions inopinées et les missions des comités d'appui à la gouvernance économique et financière », a-t-elle fixé. Afin d'accomplir toutes ces activités, l'Igf a invité ses collaborateurs à redoubler d'efforts, à travailler avec abnégation ; professionnalisme et rigueur.

Il faut souligner que l'Igf fera également ses activités de coordination des structures d'appui à la gouvernance économique et financière. Rappelons qu'au titre du bilan 2024, les interventions de l'Igf ont porté sur les missions d'audit interne des projets et programmes financés ou cofinancés par les partenaires techniques et financiers (Ptfs) qui ont généré 64 rapports. Il y a eu des missions d'inspection des services et le contrôle des opérations des quatre fonds de soutien Covid-19 avec la production 14 rapports.

Invité d'honneur à cette cérémonie, le directeur de cabinet adjoint du ministre des Finances et du budget, Vassogbo Bamba a félicité l'Igf pour l'immense travail abattu en matière de contrôle des finances de l'Etat. Tout en inviter l'Igf à prôner l'excellence et les conclusions de leur mission d'audit ne doivent souffrir d'aucune complaisance. Aussi, au nom du ministre des Finances et du budget, le directeur de cabinet adjoint a invité les agents à avoir pour boussole le respect des valeurs d'intégrité ; de rigueur et du travail bien fait.

Au nom des agents de l'Igf, Coulibaly Aïcha Carine, a réaffirmé l'engagement du personnel à contribuer à l'atteinte des résultats, en assurant leur disponibilité. « Notre engagement est nécessaire pour relever ces défis. Nous resterons pleinement engagés », a-t-elle insisté.