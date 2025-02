Cote d'Ivoire: Les Jeunes Reporters du pays fêtent leurs 10 ans - Une décennie d'engagement et d'excellence

L'année 2025 marque une étape significative pour le programme des Jeunes Reporters de Côte d'Ivoire, qui célèbre ses dix ans d'existence. Initié en 2014 par l'UNICEF en partenariat avec des radios locales, ce programme a permis à de nombreux jeunes d'exercer leur droit à l'expression tout en se formant aux métiers du journalisme. Pour marquer cet anniversaire, une grande cérémonie de distinction, les Awards des Jeunes Reporters, se tiendra du 14 au 16 février 2025 à Yamoussoukro.

Depuis son lancement avec quatre radios partenaires, le programme des Jeunes Reporters a connu une expansion majeure. Aujourd'hui, 16 radios communautaires implantées dans 14 localités permettent aux jeunes de s'exprimer et de produire des contenus journalistiques de qualité. Ce programme offre ainsi une plateforme essentielle pour les jeunes souhaitant s'initier au journalisme citoyen, tout en sensibilisant leurs communautés sur diverses thématiques sociales.

L'anniversaire des Jeunes Reporters sera marqué par plusieurs activités enrichissantes, notamment des formations en éthique et déontologie journalistique, des ateliers de reportage et de production de contenus multimédias, ainsi que des rencontres avec des professionnels des médias. L'objectif est non seulement de célébrer les acquis, mais aussi de renforcer les capacités des jeunes reporters pour une meilleure contribution au paysage médiatique ivoirien.

Les Awards des Jeunes Reporters : Un moment fort

Le point culminant de cet anniversaire sera la cérémonie des Awards des Jeunes Reporters, prévue le 15 février 2025 à Yamoussoukro. Cet événement récompensera les meilleures productions journalistiques à travers 24 trophées répartis en différentes catégories, ainsi que 6 prix spéciaux d'honneur. La soirée sera animée par plusieurs générations de jeunes reporters et constituera un moment de reconnaissance pour tous ceux qui ont contribué à la réussite du programme.

Le programme des Jeunes Reporters de Côte d'Ivoire se projette vers l'avenir avec ambition. Prochainement, une co-production entre Fraternité Matin et UNICEF Côte d'Ivoire proposera un nouveau podcast baptisé "Une voix pour chaque enfant". Cet anniversaire représente une opportunité pour renforcer le réseau des jeunes reporters, améliorer la qualité des productions et encourager encore plus de jeunes à s'engager pour un journalisme d'impact.