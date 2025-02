Soudan: L'organisation par les Émirats arabes unis d'une conférence humanitaire est une tentative de dissimuler le crime inhumain du siècle

Port Soudan — Le conseiller politique du chef du Mouvement Soudanais pour la Justice et l'Egalité, Babiker Hamadain a exprimé sa surprise face à l'organisation par les Émirats arabes unis d'une conférence humanitaire pour soutenir le peuple soudanais dans sa crise créée à priori par l'EAU.

Hamadain a décrit dans une déclaration à SUNA l'approche des EAU pour faire face à la crise soudanaise comme contradictoire car ils sont le principal financier et sponsor de la milice de soutien rapide -FSR dans son agression contre le peuple soudanais, et que le soutien fourni par les EAU est la principale raison de la guerre et de la crise humanitaire et de sa poursuite, qui a encouragé la FSR à commettre des crimes et des violations généralisées contre le peuple soudanais, y compris des meurtres, des pillages, des viols, des nettoyages ethniques, des déplacements de citoyens et la destruction des infrastructures des institutions de l'État, soulignant que les EAU continuent de soutenir la milice militairement, financièrement et diplomatiquement.