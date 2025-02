Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre son homologue koweïtien à Munich

Munich — Le ministre des Affaires étrangères Dr. Ali Yousef a rencontré son homologue, M. Abdallah Al-Yahya, ministre koweïtien des Affaires étrangères, dans le cadre de sa participation à la Conférence de Munich sur la sécurité au Koweït.

Le ministre a exprimé l'appréciation du gouvernement et du peuple soudanais pour les positions de soutien de l'État frère du Koweït à l'égard du Soudan et pour la fourniture de ponts aériens d'aide humanitaire, ce qui reflète la force et la profondeur des relations entre les deux pays et les peuples frères.

De son côté, le ministre koweïtien des Affaires étrangères a affirmé l'intérêt de Son Altesse l'Emir de l'Etat du Koweït et son suivi de la situation au Soudan et son espoir du retour de la paix et de la stabilité au Soudan, et sa confiance dans la sagesse de son frère, le président du Conseil de souveraineté de transition, qui conduira à y parvenir.

Les deux ministres ont convenu de reprendre le travail des mécanismes de coopération conjointe entre les deux pays et d'activer le projet koweïtien de sécurité alimentaire au Soudan, qui vise à obtenir des avantages communs pour les deux pays frères.