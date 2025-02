Tunisie: Produits laitiers artisanaux non contrôlés - Attention à la fièvre de Malte, la brucellose, la tuberculose bovine....

La consommation de lait et de ses dérivés non contrôlés peut entraîner des maladies transmises par les animaux, comme la brucellose et la fièvre de Malte, a averti Rana Ghiloufi, spécialiste en sécurité et qualité des aliments à l'Institut national de nutrition et des technologies alimentaires (INNTA).

Lors d'une interview au studio télévisé de l'Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), Ghiloufi a souligné que l'achat de produits laitiers tels que le « raïeb » et le « lben » issus de circuits non contrôlés peut provoquer des infections bactériennes, susceptibles de causer une insuffisance rénale chez les enfants.

Elle a recommandé aux consommateurs de vérifier soigneusement l'étiquette des produits laitiers traditionnels avant tout achat, afin de garantir leur sécurité. La spécialiste a également souligné l'importance de privilégier les produits laitiers pasteurisés, fabriqués et emballés de manière industrielle, disponibles en magasin, car ces derniers sont soumis à des contrôles stricts. En revanche, le lait et ses dérivés faits de manière artisanale sont plus difficiles à surveiller et présentent un risque accru de contamination.