Tunisie: L'intelligence artificielle générative transformera 90 % des métiers..., selon Karim Jouini

Le lundi 17 février 2025, Karim Jouini, fondateur d'EXPENSYA, a partagé son expérience sur la création de l'entreprise et les réalisations accomplies au cours des 10 dernières années, depuis 2014.

Lors de son passage sur les ondes d'Express FM, il a également parlé de son rôle en tant que fondateur de Thunder Code, en mettant en lumière ses investissements dans plusieurs startups, tout en exposant les risques et les défis que rencontrent généralement ces entreprises. Il a également souligné les avantages et le potentiel des startups pour transformer positivement l'économie.

Karim Jouini a affirmé que l'intelligence artificielle générative (IA générative) allait modifier 90 à 100 % des métiers et des secteurs industriels actuels. "Nous souhaitons être parmi les investisseurs dans ce domaine et avons choisi de nous concentrer sur le secteur du logiciel", a-t-il souligné.

Il a aussi insisté sur l'importance de proposer des produits de qualité et de soigner la relation avec les clients, notant que le processus de recrutement et l'accès à des financements sont désormais plus faciles qu'au lancement du projet EXPENSYA.

Par ailleurs, il a révélé que Thunder Code offre des services aux entreprises concernant l'expérience logicielle, en intégrant l'intelligence artificielle. Environ 300 clients sont attendus, principalement sur les marchés européens, africains et au Moyen-Orient.

Jouini a également mis en avant les opportunités uniques qu'offre la Tunisie dans le secteur des énergies renouvelables. Selon lui, l'énergie constitue le principal coût de l'intelligence artificielle. Un investissement judicieux de l'État dans l'énergie solaire permettrait de réduire ces coûts et d'offrir de l'IA plus écologique et à moindre coût que partout ailleurs dans le monde. Il a aussi souligné la nécessité de réformer la législation sur les changes.