Tunisie: Une avancée médicale en chirurgie du nerf médian à l'hôpital Charles Nicolle

Le ministère de la Santé a annoncé, dans un communiqué publié dimanche soir sur Facebook, la réalisation d'une avancée médicale majeure en Tunisie. Il s'agit de la première opération chirurgicale par ultrasons visant à soulager la pression exercée sur le nerf médian, réalisée le week-end dernier grâce à la technique WALANT, au sein du service de chirurgie orthopédique de l'hôpital universitaire Charles Nicolle. Le ministère a salué le rôle crucial de l'équipe médicale impliquée dans cette innovation au sein du secteur public.

Le nerf médian, qui contrôle les mouvements de la main, peut être comprimé au niveau du coude ou du poignet, ce qui peut affecter la fonction de la main et être source de douleur. Cette intervention repose sur l'utilisation d'une approche chirurgicale guidée par ultrasons, permettant de réaliser une chirurgie précise, non invasive et sans avoir besoin d'une anesthésie générale ni d'hospitalisation prolongée.

Les avantages médicaux et chirurgicaux de cette technique sont multiples :

· Pas d'anesthésie générale : la technique WALANT permet un anesthésique local, sans nécessité d'anesthésie générale.

· Moins de douleur post-opératoire : grâce à l'anesthésie locale, la douleur après l'intervention est réduite par rapport aux méthodes chirurgicales classiques.

· Incisions minimales : ce qui diminue l'impact esthétique et favorise une récupération plus rapide.

· Récupération rapide : les patients peuvent reprendre leurs activités quotidiennes et professionnelles après une période de convalescence plus courte que dans le cadre d'une chirurgie traditionnelle.

· Chirurgie ambulatoire : l'intervention dure moins de 15 minutes, et le patient peut rentrer chez lui le jour même.

· Réduction des coûts de santé : la technique permet de réduire l'utilisation de matériel médical complexe et d'optimiser les ressources.

Cette avancée représente un tournant dans la chirurgie des membres supérieurs en Tunisie, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'expérience des patients et en favorisant une guérison plus rapide. Elle vient renforcer la réputation des compétences médicales tunisiennes à l'échelle régionale et internationale.