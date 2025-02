Tunisie: Le judo tunisien triomphe au tournoi international de Rades avec 13 médailles

L'équipe tunisienne de judo, composée des hommes et des femmes, a conclu sa participation au tournoi international ouvert de judo, qui s'est déroulé les 15 et 16 février derniers à la salle polyvalente de Rades, avec un total de 13 médailles, dont 3 en argent et 10 en bronze.

Les médailles d'argent ont été remportées par les judokas Chayma Sidawi (dans la catégorie des moins de 57 kg), Areej Agueb (dans la catégorie des moins de 78 kg) et Zeinab Troudi (dans la catégorie des plus de 78 kg).

Ce tournoi, qui a vu la participation de plus de 198 athlètes représentant 19 pays, a mis en évidence l'excellente prestation des judokas tunisiens, notamment dans les catégories juniors, cadets, pupilles et benjamines. L'équipe des juniors et cadets a décroché 10 médailles (4 en or, 3 en argent et 3 en bronze), tandis que l'équipe des pupilles et benjamines a récolté 28 médailles (5 en or, 7 en argent et 16 en bronze), s'adjugeant ainsi la première place du classement général.