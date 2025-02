La 5e édition du Salon international de l'amour, de la séduction et du bien-être (Siasbe 2025) initiée et organisée par la coach-love Carine Ouattara, s'est ouverte le 12 février, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Un Meiway fringant sur la scène comme à ses 30 ans, d'envoûtants déhanchés de danseuses brésiliennes, des performances énergiques de troupes traditionnelles, une présence remarquée de l'imposant Iron Biby, l'homme le plus fort du monde... et surtout un nombreux et sympathique public visiblement heureux d'être à ce rendez-vous annuel.

L'ouverture de la 5e édition du Salon international de l'amour, de la séduction et du bien-être (Siasbe), le 12 février, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, a rivalisé de coup d'éclat pour asseoir définitivement ce salon comme un événement de référence dans le microcosme événementiel ivoirien. Avec à la clé, la même et unique ambition de décomplexer totalement les Ivoiriens par rapport aux choses de l'amour.

Cette édition a pour thème : « Épanouissement du genre, santé émotionnelle et de la peau et santé sexuelle ». À l'inauguration, Carine Ouattara, la promotrice du salon, a invité les spécialistes des questions de peau, de sexualité et de bien-être émotionnel à prendre davantage la parole pour partager les meilleurs conseils et orientations au public.

Elle a aussi fait de petites mises en garde aux internautes quant à ce qu'ils écoutent sur les réseaux sociaux. « Il faut donner l'information, la bonne, en cette ère des réseaux sociaux où tout le monde parle, est écouté et suivi. La sexualité, par exemple, est au centre de beaucoup de problèmes de couple ou dans les relations parents-enfants, mais est encore taboue. Le bon message doit circuler pour une société meilleure et un meilleur bien-être social », a-t-elle plaidé.

L'amour et la séduction, des arts subtils

L'ouverture du salon a été aussi marquée par le discours de Ghislaine Kouamé, directrice générale du Programme national de lutte contre les Vbg au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui a rappelé les raisons de l'intérêt de son département à cet événement. Selon elle, l'amour et la cohésion familiale constituent des axes clés de l'action du ministère.

« L'amour et la séduction sont des arts subtils qui évoluent avec notre époque. Dans un monde où les relations humaines sont transformées par les nouvelles technologies, il est plus que jamais nécessaire de retrouver l'authenticité, la sincérité et la connexion véritable avec soi-même et avec les autres (...) L'amour sous toutes ses formes, la confiance en soi et l'épanouissement personnel sont des éléments essentiels à une vie harmonieuse et épanouie », a-t-elle expliqué.

Le Siasbe est, in fine, un espace de rencontres, d'échanges et de découvertes où chaque visiteur a l'occasion d'explorer les différentes facettes du bien-être émotionnel, mental et physique. C'est aussi le lieu de rencontre avec des experts en relations amoureuses, en coaching de séduction, en développement personnel et en bien-être.

Des panels thématiques traiteront de plusieurs questions essentielles comme les dangers de la dépigmentation, les secrets de l'amour et la santé sexuelle.

Seuls, en couple ou en famille, ils étaient nombreux les visiteurs au premier jour. Arpentant les couloirs de la salle des fêtes où sont dressés les stands des exposants, certains étaient en quête de confiance en soi et d'autres curieux d'approfondir leurs connaissances des dynamiques amoureuses.

Le salon qui referme ses portes demain, samedi, est l'occasion d'offrir au public les clés pour non seulement mieux comprendre l'amour et la séduction, mais aussi pour cultiver le bien-être intérieur, car, comme l'a souligné Ghislaine Kouamé, « avant d'aimer l'autre, il est essentiel d'apprendre à s'aimer soi-même ».