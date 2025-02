Algérie: Sadaoui reçoit les responsables de deux syndicats du secteur de l'éducation

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, a reçu, dimanche, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE) et le président du conseil national du personnel du secteur de l'éducation nationale, dans le cadre de l'écoute des propositions des organisations syndicales agréées concernant le statut particulier et le régime indemnitaire du secteur, indique un communiqué du ministère.

Sadaoui a reçu le SG du SNTE, en présence du chef du cabinet du ministère, chargé de la commission installée pour recevoir les observations et les propositions des responsables des organisations syndicales agréées auprès du secteur, concernant le statut particulier et le régime indemnitaire, ainsi que les préoccupations socioprofessionnelles des fonctionnaires, précise la même source.

"La même organisation syndicale a mis l'accent dans ses observations et propositions, sur l'intégration systématique aux grades sans restriction ni condition, l'application des dispositions d'intégration dans le statut particulier pendant 5 ans et l'unification de la classification pour tous les grades", ajoute le communiqué.

Il s'agit également "du règlement de la situation des inspecteurs de l'enseignement primaire (spécialité alimentation scolaire) et les conseillers en alimentation scolaire, l'intégration de tous les inspecteurs de l'enseignement moyen en exercice hors catégorie (H.C.1) et le renforcement de la position des directeurs des établissements d'enseignement des trois cycles et la révision du régime disciplinaire".

Par ailleurs, M. Sadaoui a reçu le président du conseil national du personnel de l'éducation (Syndicat national autonome des personnels de l'administration publique -SNAPAP), qui a insisté sur "la révision des lacunes observées dans le statut particulier et d'y inclure le corps des services économiques, en leur ouvrant les perspectives de promotion et leur garantir le bénéfice de la prime de caisse, ainsi que l'intégration des conseillers issus du corps des superviseurs de l'éducation dans le corps des censeurs".

Les propositions ont notamment porté sur "la valorisation de l'expérience professionnelle et des diplômes pour le corps des superviseurs éducatifs et les agents de laboratoires et leur ouvrir les perspectives de promotion, ainsi que la nécessité d'ouvrir le débat sur le statut particulier des corps communs et des travailleurs professionnels, tout en accélérant la publication des textes d'application et en révisant le régime disciplinaire", conclut le communiqué.