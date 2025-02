L'Université de Kinshasa (Unikin) et l'Institut Confucius de l'Académie diplomatique congolaise ont signé, vendredi 14 février 2025, un mémorandum d'entente centré sur l'enseignement du mandarin. La cérémonie qui a consacré cette collaboration s'est tenue à la résidence de l'Ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, à la Gombe, en présence des responsables des deux parties. Dans son mot de circonstance, le Professeur Jean-Marie Kayembe, Recteur de l'Université de Kinshasa, a apprécié toute la volonté manifestée par l'Institut Confucius dans une dynamique de contribution à la formation des jeunes congolais. Selon le Recteur de l'Unikin, cette nouvelle collaboration mise en place traduit pleinement la qualité exceptionnelle des relations amicales qu'entretiennent la République Démocratique du Congo et la République populaire de Chine.

"Il y a un peu plus d'un an que nous rencontrions la délégation chinoise de l'Institut Confucius. Le voeu a été exprimé de voir s'ouvrir à la faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université de Kinshasa, l'enseignement de la langue chinoise à la plusieurs égards. La Chine s'est jusqu'ici positionnée comme étant un partenaire sérieux et respectant la République démocratique du Congo.

C'est vraiment avec un coeur tout à fait franc, ouvert et sincère que nous applaudissons de manière évidente ce nouveau modèle de coopération. Nous sommes convaincus, nous à l'Unikin, que la collaboration avec la Chine, qui s'est manifestée dans cette même salle mythique par la remise des bourses à des doctorants congolais de manière répétitive et annuelle, aboutira à un autre modèle développement", a-t-il indiqué.

Nouvelle vision

Pour le Professeur Kayembe, la RDC, qui s'est longtemps alignée sur le modèle occidental, se doit de tirer au clair ses perspectives en vue de parvenir à prendre un envol important.

"Notre pays s'est longtemps aligné sur le modèle occidental. Avons-nous réussi ? Avons-nous échoué ? Je laisse à chacun d'entre vous d'avoir à l'introspection, une réponse interne. Aussi était-il temps, pour nous, de tenter autre chose. Et, autre chose, c'est vraiment la coopération dont je souligne le caractère mutuellement respectueux de notre collaboration", a-t-il ajouté, lors de sa prise de parole.

Plan stratégique 2023-2028

Selon M. Jean-Marie Kayembe, la signature d'une collaboration avec l'Institut Confucius cadre avec le Plan stratégique 2023-2028 de l'Université de Kinshasa. Il a, à cet effet, plaidé auprès de l'Ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, pour un accompagnement permanent des enseignants du mandarin en vue de leur permettre de réussir leur mission.

"Nous sommes convaincus qu'il y aura un afflux et, peut-être même, plus de places, à l'école de langue de l'Unikin pour apprendre, à travers l'Institut Confucius, la langue chinoise... C'est pour moi l'occasion de formuler un accompagnement dans le sens d'assurer la mobilité pour les enseignants qui viendront pour dispenser les leçons de langue chinoise chez nous, mais également le renforcement des capacités structurelles, matérielles de cet Institut Confucius de l'école de langue à la faculté des lettres...

C'est pour dire toute la fierté que nous avons d'accueillir l'Institut Confucius. Je remercie sincèrement les animateurs actuels de cet Institut qui ont accepté de manière tout à fait libre cette ouverture à amener l'Institut Confucius à l'Université de Kinshasa pour pouvoir faciliter l'enseignement de langue chinoise en République démocratique du Congo.

A vous les animateurs de la faculté des Lettres, l'occasion est à saisir de manière évidente pour que ce partenariat qui se concrétise ce jour soit un motif réel de fierté pour nous aujourd'hui et, surtout, pour les générations à venir", a témoigné l'ancien Doyen de la Faculté de Médecine de l'Unikin.

La Chine toujours en avant

Dans sa prise de parole, l'Ambassadeur Zhao Bin a, pour sa part, souligné l'importance de la langue chinoise comme un facteur majeur qui contribue à consolider les relations d'amitié entre la RDC et la Chine. "Le chinois est la langue maternelle la plus parlée au monde et l'une des six langues officielles des Nations Unies. Symbole du patrimoine culturel chinois, la langue chinoise nous aide à mieux comprendre la Chine et le peuple chinois.

Je suis très heureux de constater que de plus en plus de jeunes Congolais manifestent leur enthousiasme à la langue chinoise. Grâce à l'apprentissage de cette langue, ils ont appris l'histoire et la culture de la Chine, eu l'occasion d'étudier en Chine, élargi leurs choix de carrière. En réalisant leurs rêves, ils ont aussi contribué à l'extension de l'amitié, à promouvoir la coopération et à construire une communauté de destin commun sino-congolaises", a affirmé le diplomate chinois.

Perspectives fortes

Poursuivant son élan, il a rappelé une série d'avancées significatives à insérer dans le compte de la coopération sino-congolaise, réaffirmant la volonté de la partie chinoise à toujours privilégier l'approche d'une amitié mutuellement bénéfique.

" Ces dernières années, avec l'approfondissement des liens entre nos deux pays dans divers domaines, notre coopération culturelle et éducative est également entrée dans la « voie rapide ». En septembre 2024, le Président Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO s'est rendu en Chine pour participer au Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, et les deux chefs d'État sont parvenus à un consensus sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l'enseignement de la langue chinoise.

En décembre dernier, le Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, un don du gouvernement chinois, a été officiellement livré à la partie congolaise, devenant un nouveau symbole de la coopération et une nouvelle plateforme pour les échanges culturels entre nos deux parties. Cette année, l'Ambassade de Chine continuera à attribuer la «Bourse Mulan» (4e édition) aux étudiantes exceptionnelles de l'Université de Kinshasa pour les aider à réaliser leurs rêves", a indiqué l'Ambassadeur Zhao Bin.

Il convient de noter que l'Institut Confucius de l'Académie diplomatique congolaise est un établissement chinois implanté en RDC au sein du Ministère des Affaires étrangères. Créé en 2018, l'Institut Confucius a pour mission essentielle d'assurer la promotion de la langue et la culture chinoises.