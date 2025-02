Congo-Brazzaville: Face au risque d'une guerre régionale - Sassou disposé à offrir ses bons offices entre Tshisekedi et Kagame

Le Président congolais Denis Sassou Nguesso a exprimé hier dimanche, dans une interview sur France 24, son intention de se porter médiateur dans la crise de l'Est entre la RDC et le Rwanda. Il convient de préciser que l'offre du Chef de l'Etat de la République du Congo arrive après l'annonce de démission de l'Angolais Joao Lourenço, médiateur désigné de l'Union africaine dans ce conflit. Il se fait que Sasou entretient de bons rapports avec Tshisekedi et Kagame.

A ce propos, le Président du Congo-Brazzaville estime qu'une rencontre entre les Présidents rwandais, Paul Kagame, et son homologue congolais, Félix Tshisekedi, pourrait aplanir les tensions entre leurs deux pays. Il estime que le risque d'une guerre régionale existe et se dit disponible pour servir de médiateur.

Mais, il a émis des réserves quant à l'efficacité des sanctions dans la résolution des conflits en Afrique, appelant à privilégier le dialogue et les solutions africaines.

« Les sanctions n'ont pas toujours réglé le problème. Ce qui nous importe, c'est la recherche d'une vraie solution à la crise », a déclaré le Chef de l'État congolais, réaffirmant son opposition aux mesures punitives.

Interrogé sur le rôle de l'Union africaine, Denis Sassou Nguesso a reconnu des difficultés dans les médiations du continent mais a insisté sur la nécessité pour l'Afrique de gérer ses propres crises. « Les Africains ont toujours su résoudre les problèmes par eux-mêmes. Il n'est pas nécessaire qu'on ait recours à d'autres sans la participation de l'Afrique », a-t-il ajouté.

Le Président congolais a également fait référence à la crise libyenne, rappelant comment des acteurs extérieurs avaient tenté d'écarter l'Afrique des discussions avant de se rendre compte que la stabilisation du pays nécessitait une implication du continent. A cet effet, il a salué la signature d'une charte de réconciliation entre plusieurs parties au conflit avant de reconnaître que plusieurs acteurs majeurs n'ont pas signé malgré leurs engagements à le faire. Il espère qu'une conférence de réconciliation et des élections auront lieu bientôt.

Cette déclaration intervient alors que Brazzaville et Kinshasa tentent de renforcer leur coopération sécuritaire. Le ministre congolais de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou, avait affirmé, lors de la 10e session de la Commission spéciale Défense et Sécurité entre les deux pays à Kinshasa, que la République du Congo « n'a jamais servi et ne servira jamais de base arrière pour une initiative visant à déstabiliser un pays voisin, surtout pas la République démocratique du Congo ».