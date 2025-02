Congo-Kinshasa: Addis-Abeba - Judith Suminwa exige des mesures fortes et des stratégies réalistes contre l'agression rwandaise !

Lors de sa participation à la réunion du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, samedi dernier, à Addis-Abeba, Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre, a dénoncé, avec fermeté, l'agression que mène l'armée du Rwanda en RDC, marquée par l'occupation, depuis quelques jours, de la ville de Goma, province du Nord-Kivu, mais aussi par des dégâts matériels immenses et des pertes en vies humaines.

Au nom de la RDC, la Première Ministre Judith Suminwa a exigé que soient prises des mesures fortes et des stratégies réalistes pour pousser l'ennemi à se retirer du sol congolais et permettre le retour effectif de la paix et la stabilité dans la partie orientale de la RDC. Pour Judith Suminwa, l'heure est aux actions d'envergure et non plus à une passivité qui n'a que trop duré, au grand jour, face au plan d'occupation dont fait l'objet la RD. Congo.

"Car l'heure est grave. Ce Conseil ne se réunit pas pour un simple différend diplomatique. Nous sommes ici parce qu'un État membre de notre Union, le Rwanda, a violé les principes fondamentaux de la charte des Nations Unies et de l'Acte constitutif de l'Union Africaine en menant une agression armée contre un autre État souverain.

L'occupation illégale des territoires congolais par les troupes rwandaises, sous couvert du groupe terroriste M23, constitue un acte de guerre et une menace pour la stabilité de toute la région. Ce n'est pas une simple accusation : le M23 a été désigné comme un groupe terroriste par l'Union Africaine elle-même.

Pourtant, ce groupe continue d'opérer avec le soutien d'un État membre, en toute impunité. Pire encore, le Rwanda ne se contente plus de soutenir des groupes terroristes : il a désormais engendré une rébellion, l'AFC, dont l'objectif déclaré est de renverser, par la force et dans le sang, un gouvernement légitime et reconnu par cette Union.

Ce n'est pas seulement la souveraineté de la RDC qui est en jeu. C'est le fondement même de notre Union et son engagement à protéger les États africains contre toute tentative de prise de pouvoir par les armes. La désinvolture, l'entêtement et la poursuite de la folie guerrière dont fait preuve le Rwanda ne souffrent plus d'aucun doute. Les preuves sont accablantes et irréfutables. Le rapport des experts du Conseil de Sécurité des Nations Unies en atteste", a souligné Mme Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre de la RDC dans son discours dont voici l'intégralité.