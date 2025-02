Congo-Kinshasa: Ni angoisse, ni panique, Bukavu - Le Gouvernement lance un appel à la mobilisation totale contre l'agresseur !

Face à la crise sécuritaire croissante qui secoue la partie Est de la RDC, marquée notamment par la guerre imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23/AFC, et la tentative d'occupation de la ville de Bukavu, province du Sud-Kivu, le Gouvernement de la République recommande, à tous les congolais, l'unité, la vigilance, la mobilisation et la résistance totale pour la cause nationale.

Il assure que tous les moyens sont mobilisés pour parvenir à récupérer les zones sous occupation étrangère et à rétablir, très rapidement, la paix, la sécurité et la stabilité. Le Ministère de la Communication et médias, qui a passé ce message de sensibilisation hier, dimanche 16 février 2025, à travers une communication faite sur son compte, demande à tous les congolais de continuer de soutenir le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, et les FARDC jusqu'à la victoire finale sur l'ennemi.

"Le Gouvernement suit, heure par heure, la situation à Bukavu marquée par l'entrée de l'armée rwandaise et ses supplétifs ce matin. Contrairement aux résolutions de Dar-Es-Salaam, aux appels au cessez-le-feu de la communauté internationale y compris l'implication du Président Macron, le Rwanda s'entête dans son dessein d'occupation, de pillages et de commission de crimes et des violations grave de droits humains sur notre sol.

Le Gouvernement met tout en oeuvre pour rétablir l'ordre, la sécurité et l'intégrité territoriale. Il invite la population de Bukavu à rester à la maison et à ne pas s'exposer pour éviter d'être la cible des forces d'occupation. Bukavu, Goma et tous les autres coins occupés dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu constituent le symbole de notre résistance. Restons tous debout, vigilants, résilients et unis face à cette épreuve derrière nos forces armées et le Président de la République, Commandant suprême", peut-on lire sur le message du Ministère de la Communication et médias.