Congo-Kinshasa: En restructurant les organes du Parti - Jean-Claude Kyungu Kabila redynamise l'action collégiale de l'UPCE

Sans vouloir se verser dans une sorte de désengagement héroïque pour leur avenir commun, l'Union du Peuple Congolais Engagé, « UPCE » en sigle, parti politique cher à Jean-Claude Kyungu Kabila, s'est fixé des objectifs purs et sains dans le but de « redynamiser davantage leur action collégiale via notamment, la restructuration des organes du Parti, et l'amélioration de son fonctionnement, dans toute la discipline que voulue à travers l'adoption du nouveau Statut modificatif du parti » le vendredi 14 février dernier. La réunion stratégique s'est tenue à Silikin Village à Kinshasa où tous les cadres du parti étaient conviés à se réunir autour de leur autorité morale.

Outre la modification et l'adoption du nouveau statut national du parti, la programmation des activités pour l'année 2025 était aussi au menu des échanges entre les cadres de ce parti politique pour qu'autour d'un programme réaliste, ils puissent participer à l'impulsion du progrès économique et social de la République Démocratique du Congo, a fait savoir Jean-Claude Kabila, président national de l'UPCE dans son message de voeux adressé aux engagés du Parti, au peuple congolais en général dans sa diversité ainsi qu'au Président de la République Félix Tshisekedi.

«C'est effectivement dans cette dynamique de restauration d'un Congo où chaque compatriote retrouvera son sourire et sa "congolité", que nous avions, ensemble avec chacun de vous ici présent créé l'UPCE il y a quelques années (en 2015), pour qu'autour d'un programme réaliste porté par un Parti politique fort et crédible, nous puissions participer à l'impulsion du progrès économique et social de notre chère Nation. Ce, aux fins d'assurer la croissance économique de notre peuple », a déclaré Jean-Claude Kabila.

L'homme au centre de tout développement

Dans l'interview accordée au sortir de la réunion, Jean-Claude Kabila a fixé l'opinion sur les perspectives d'avenir ainsi que les objectifs assignés pour un Congo fort, prospère et réellement souverain au coeur de l'Afrique.

«UPCE est un parti qui travaille pour les années à venir. Et, dix ans après nous voici aujourd'hui à chercher à redynamiser notre objectif, le mettre à jour. Pour des jours qui viennent, nous allons organiser des séminaires idéologiques et nous allons aussi former nos cadres, nos responsables et nous allons ménager aucun effort pour passer maison par maison, province par province pour dire à la population congolaise que nous sommes le seul élément pour notre développement.

Sur ce, on ne peut pas croiser les bras et laisser les étrangers, libanais et indiens, venir chez nous et prendre nos richesses sans que l'homme congolais n'en bénéficie pleinement. Donc, l'homme doit être mis au centre de toute sorte de développement », a-t-il martelé. A travers ces mots, l'autorité morale de l'UPCE a invité tout patriote congolais de prendre un engagement héroïque pour un avenir commun.

Patrice Lumumba et Laurent Kabila, symboles des idéaux pour une lutte indéniable

Les deux héros nationaux, "officiers du Congo libre", incarnent des idéaux pour favoriser la continuité d'une lutte non seulement pour la construction d'un Etat souverain, mais également une lutte dévouée pour la défense du territoire national, au prix de tous sacrifices qui soient, même suprêmes. Cela traduit l'engagement personnel de cet acteur politique en faveur de la paix, la sécurité, le maintien de l'ordre public et la restauration de l'intégrité complète des terres congolaises.

Un appel à l'implication de tous pour la défense du territoire national

«Le pays a grandement besoin de nous en ce moment, oui de nous tous, indistinctement de nos appartenances, convictions ou divergences politiques, régionales, d'opinions ou idéologiques, religieuses ou ethniques. Notre mère Patrie a plus que besoin de tous ses dignes fils et filles, aux fins de défendre notre territoire», a-t-il lancé.

Et d'ajouter : «Je vous en supplie mes très chers engagés, battons-nous s'il vous plait pour notre pays. Quoi qu'il en coûte, et peu importe le nombre d'années et de sacrifices, ensemble nous réussirons le pari de cette longue guerre, injustement nous imposée par le Rwanda ».

Un soutien au Commandant Suprême et aux forces loyalistes

«Face à un ennemi commun, perturbateur connu de notre quiétude, l'histoire nous recommande la cohésion pacifique, la solidarité nationale, la résilience, l'union de tous autour de notre Guide suprême, j'ai cité Son Excellence Antoine-Félix Tshisekedi Tshilombo, Chef de l'Etat, pour ses convictions profondes pour la restauration de la paix.

"Il est indispensable svp que nous puissions l'encourager et le soutenir dans ce combat, qui ne fait que commencer...".

Courage à nos braves combattants FARDC et aux vaillants patriotes Wazalendo !».

Le soutien incontesté de Jean-Claude Kabila au Président de la République et Commandant Suprême ainsi qu'aux FARDC et aux Wazalendo en ce temps où le pays traverse ses moments les plus sombres de l'histoire depuis le début de cette guerre imposée par l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23/AFC, est un signe du patriotisme engagé pour contribuer, à travers ses idées, à la sortie de crise pour une paix durable dans le pays.

«Arbre à palabre», en soutien à la démarche de la CENCO et de l'ECC

Après avoir engagé leur démarche pour chercher la voie de sortie de cette crise sécuritaire qui secoue vigoureusement le pays surtout dans sa partie orientale, les Evêques de la CENCO ainsi que les Pasteurs de l'ECC se sont mobilisés pour rencontrer toutes les parties prenantes dans ces conflits dans le but de les réunir toutes autour d'une table pour un dialogue franc et sincère en vue de retrouver la paix sans effusion du sang des civiles.

Ainsi, le président national de l'Union du Peuple Congolais Engagé manifeste son soutien aux efforts déjà engagés par eux pour une même cause.

«Nous savons que nous sommes tous africains, et quand il y a des problèmes, nous faisons l'arbre à palabre. Et, les démarches prises par nos pères des églises sont vraiment à féliciter. Mais nous demandons aussi à tous les acteurs politiques de mettre leurs intérêts de côté et de penser à l'intérêt général. La RDC, c'est le pays de nos ancêtres.

Lumumba, Laurent-Désiré Kabila, Kimpamvita et Kimbangu ainsi que tous les autres martyres ont fait leur part de chose jusqu'au sacrifice suprême. Il nous appartient à nous, aujourd'hui, de faire la même chose pour léguer un pays plus beau qu'avant à nos générations futures. Nous ne pouvons pas cracher sur leurs mémoires.

Nous devons tous être mobilisés derrière notre Commandant Suprême pour décider à faire face à l'ennemi parce que c'est une guerre injuste qui nous est imposée depuis plus de trois décennies.

A un moment donné, nous ne pouvons pas croiser les bras et crier tous les jours en demandant et en implorant la faveur de la communauté internationale qui, d'ailleurs, plusieurs pays membres de cette même communauté internationale sont derrière ce pays qui nous agresse », déclare Jean-Claude Kabila.