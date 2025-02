Congo-Kinshasa: Dans une conférence au CEPAS - Isidore Ndaywel retrace l'histoire des rebellions armées

Le Directeur de l'Institut Congolais d'Etudes Avancées (ICEA), Isidore Ndaywel, a exhorté les congolais d'être éveillés et d'être aptes pour la défense de la République Démocratique du Congo. C'était lors d'une conférence sur des rebellions armées dans l'histoire du Congo organisée ce samedi 15 février 2025 au Centre d'Etudes pour l'Action Sociale (CEPAS).

Lors de sa prise de parole, le professeur a rétabli la vérité historique sur la guerre de l'Est de la RDC notamment, ses origines et ses conséquences qui mettent à mal les mines, les forêts et toute la belle nature du pays.

En retraçant l'histoire dans le temps et dans l'espace, le Professeur Isidore Ndaywel décrit que «La cause fondamentale, qui nous amène la guerre dans notre pays c'est notre richesse du sous-sol. Ce problème de richesse constitue l'une des sources qui fait que notre pays soit toujours en guerre. Pour le moment nous sommes le seul à produire des matières premières revendiquées au niveau de l'économie mondiale».

L'historien congolais a saisi cette opportunité pour saluer «Les efforts fournis par le Président de la République, le Gouvernement et l'armée pour faire en sorte qu'au moins, dans l'immédiat, nous puissions arriver à une situation de paix, une paix durable qui peut garantir au peuple congolais de se sentir en toute liberté dans son pays. Nous devons nous unir comme un seul homme pour barrer la route contre toute attaque de l'ennemi qui veut à tout prix prendre notre partie de terre, mais aussi mettre fin aux massacres des populations», a indiqué ce Professeur.

Pour mémoire

«La rébellion du M23 ou mutinerie du M23 est une insurrection armée qui se déroule d'avril 2012 à novembre 2013 dans la province du Nord-Kivu, au nord-est de la République Démocratique du Congo (RDC). C'est une des phases des conflits armés qui déstabilisent la région du Kivu depuis 2004. Cette rébellion conduite par Laurent Nkunda et son groupe de rebelles, le Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP) de 2004 à 2009.

Et poursuit en démontrant qu'en avril 2012, des anciens membres du CNDP, intégrés à l'armée régulière, se mutinent contre le gouvernement congolais, accusant Kinshasa de ne pas respecter l'accord du 23 mars 2009. Les mutins forment un groupe de rebelles, appelé Mouvement du 23 Mars (M23).

Cette rébellion majoritairement Tutsi va s'emparer du Nord-Kivu et prend le contrôle de Goma, avant d'être défait par les troupes gouvernementales et les soldats de la Monusco, et de se réfugier au Rwanda et en Ouganda, fin 2013. Un accord entre Kinshasa et le M23 visant à démobiliser et amnistier les anciens combattants du M23 est signé à Nairobi, ce mouvement connait une résurgence à partir de 2021, a expliqué l'historien.

Il y a lieu de noter que l'Institut Congolais d'Etudes Avancées est une institution privée, agréée par le ministère de la Recherche scientifique et Innovation Technologique qui a pour mission d'élaborer, de soutenir et de promouvoir les recherches originales et innovantes sur le Congo dans la perspective de la renaissance africaine.