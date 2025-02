Congo-Brazzaville: Littérature - Brigitte Lavaleur présente son recueil de poèmes « Impressions de voyage »

Publié aux Editions LMI, le recueil de poèmes « Impressions de voyage » de la Française Brigitte Lavaleur est une oeuvre littéraire dans laquelle elle partage aux lecteurs les notes de voyage de ses nombreux périples au Congo, un pays qu'elle a découvert en 2012 et qu'elle fréquente régulièrement depuis 2019. La critique littéraire de l'oeuvre présentée le 15 février, au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard, à Pointe-Noire, a été faite par Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah, écrivain et dramaturge congolais.

Ecrit dans un style simple et limpide, le recueil de poèmes « Impressions de voyage » se démarque de tout formalisme rhétorique en privilégiant la versification libre. C'est une poésie qui coule toute seule avec des expressions et des mots courants.« Dans cette oeuvre littéraire, Brigitte Lavaleur ne s'enferme pas dans le légalisme et la rigidité de la poésie. Bien au contraire, elle fait usage des vers libres, de la prose pour clamer sa liberté. Une liberté qui renvoie, sans nul doute, à sa patrie, la France, dont la célèbre devise est : Liberté - Egalité - Fraternité », a dit Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah.

Le critique littéraire a ajouté: « Ne pouvant demeurer insensible à la géographie et à la culture congolaise, elle est par conséquent sortie du mutisme pour nous confier ses émotions, ses sentiments, mieux encore ses impressions de voyage. Tel est véritablement l'objet de ce livre, ce recueil de poèmes de 66 pages qui regorge 20 poèmes de dimensions variées... Autant de textes, qui meublent cet univers poétique ».

Selon Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah, les différentes thématiques abordées sont multiples et variées. Elles convergent vers un brassage, un métissage de cultures, en l'occurrence la culture occidentale, celle de l'auteure et la culture africaine, singulièrement la culture congolaise. « En effet, l'itinéraire de Brigitte Lavaleur dans ce recueil de poèmes n'est pas linéaire.

Il n'est pas, non plus, monocolore dans la mesure où la poétesse elle-même n'est pas sédentaire. Elle est dynamique et se met à la quête insatiable de l'autre, du prochain, de l'inconnu, de l'ailleurs. C'est la raison pour laquelle dans son long voyage infini, autrement dit dans ses divers voyages à travers rues, avenues, quartiers, arrondissements, villes, villages et départements du Congo, elle explore la géographie mais aussi la sociologie du pays dans sa variété », a expliqué le critique.

Brigitte Lavaleur, selon lui, met son altruisme dans le partage. « Ne doit-on pas y décrypter son adhésion à la civilisation de l'universel, le rendez-vous du donner et du recevoir, tant prôné par l'illustre poète Léopold Sédar Senghor, le monde n'étant plus qu'un village planétaire ?», s'est-il interrogé.

« C'est en 2020 que j'ai commencé à écrire. Et ce sont toutes ces impressions de mes voyages, l'apprentissage de la culture sous toutes ses formes : danses, musique, peinture et la préparation des plats traditionnels que j'ai voulu partager par l'écriture des poèmes que vous trouverez dans ce recueil », a dit Brigitte Lavaleur.

« J'écris pour partager. Partager quoi et avec qui ? J'ai rencontré des auteurs, j'ai lu leurs écrits et, pour la plupart, je les ai aimés et les idées me sont venues. L'inspiration ? Un mot, une image, un souvenir sont devenus texte... », a-t-elle conclu.