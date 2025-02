Congo-Brazzaville: Discrimination à l'égard des femmes - Le prochain rapport périodique du Congo attendu avec impatience

Après avoir présenté le 12 février dernier avec brio son 8e rapport périodique sur la mise en oeuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, au Palais de la Nation à Genève, en Suisse, la République du Congo est attendue avec impatience lors du projet examen.

La cheffe de la délégation congolaise, la ministre en charge de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, Inès Nefer Bertille Ingani Voumbo-Yalo, a réaffirmé l'engagement de son pays en faveur des droits des femmes. Elle a rappelé dans sa présentation que la République du Congo poursuit des efforts visant à assurer une autonomisation des femmes à travers les appuis aux groupements féminins et mixtes, dans le cadre des ambitieux programmes de développement des zones agricoles protégées.

« Pour mener à bien leurs activités génératrices de revenus, les femmes bénéficient de manière régulière, de la part du gouvernement et des partenaires au développement, des appuis et accompagnements multiformes, notamment en matériel aratoire, semences et matériel de transport, à chaque célébration de la Journée internationale de la femme », a-t-elle déclaré devant la tribune.

Inès Nefer Bertille Ingani Voumbo-Yalo a également fixé l'auditoire sur les avancées intervenues dans la législation congolaise depuis son dernier passage devant ce comité avec un accent particulier sur la loi Mouébara, portant sur la protection des droits des femmes. Selon elle, la lutte contre les violences faites aux femmes fait partie des axes majeurs de l'action gouvernementale orientée par le projet de société du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, intitulé "Ensemble, poursuivons la marche".

Elle s'inscrit, a-t-elle expliqué, dans une dynamique de renforcement de la promotion et de la protection des droits des femmes. « Pour preuve, le Plan national de développement 2022-2026 est la traduction de cette vision dont la mise en oeuvre permettra d'obtenir les résultats significatifs. C'est à juste titre qu'en marge de la 5e retraite intergénérationnelle du Réseau des femmes leaders d'Afrique, le prix de la masculinité positive a été décerné au chef de l'Etat congolais », a conclu la ministre en charge des questions des femmes.

Après avoir brillamment répondu à quelques questions, la délégation congolaise a reçu les félicitations de la présidente du comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes.

« Le comité félicite l'Etat partie pour ses efforts et l'encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux diverses recommandations qui vous seront officiellement communiquées par l'intermédiaire de la mission permanente en vue d'une mise en oeuvre plus complète des dispositions de la convention sur l'ensemble de l'Etat partie. Nous attendons avec impatience votre prochain rapport périodique », a-t-elle souligné.

Notons que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes est un traité international visant à les protéger contre la violence et à garantir leur droit à l'égalité. De ce fait, elle définit la discrimination à l'égard des femmes comme toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, des droits de l'homme et des libertés fondamentales.