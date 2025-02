Sénégal: Secteur public - Le gouvernement confie la distribution et la vente de l'électricité à la Senelec

La distribution et la commercialisation de l'électricité en République du Congo sont confiées désormais à la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec), pour une période de dix ans. Une convention d'affermage à ce propos a été signé la semaine dernière entre les deux pays.

La convention qui confie la gestion du segment lié à la distribution et à la commercialisation de l'électricité à la Senelec a été signée par le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Emile Ouosso, et Pape Mamadou Diop, directeur général d'une des filiales de la Senelec, en présence du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso. A travers ce contrat, l'Etat congolais ne détient plus le monopole de la distribution et de la vente de l'électricité, mais conserve le contrôle de la tarification conformément aux dispositions de cette convention qui compte 75 articles.

Selon le conseiller du Premier ministre, chef du département hydrocarbures, électricité et transition énergique, Jean Jacques Ikama, les missions assignées aux fermiers portent notamment sur la gestion, l'entretien, la maintenance et l'amélioration des performances du secteur public de distribution d'électricité et des systèmes de facturation.

Il s'agit également de recouvrer des créances et de suivre les abonnés dans le cadre de la commercialisation de l'électricité. Le personnel transféré aux fermiers conserve les droits et avantages ainsi que l'ancienneté acquise antérieurement après l'audit effectif en emploi.

Le directeur général de la Senelec, Pape Toby Gaye, a qualifié cet accord d'historique. « Ce que nous venons de signer effectivement a une portée historique qui va raffermir les liens entre les deux pays à travers les sociétés soeurs. Au vu des résultats et des visites que nous avions eues et qui seront consolidées par l'audit qui sera réalisé, je pense que dans les dix ans et même moins, on pourra effectivement redresser le secteur et aller vers les performances », espère-t-il.

De son côté, le directeur général de la nouvelle Société d'électricité du Congo, Pape Mamadou Diop, a indiqué que le Sénégal a pris acte des engagements inscrits dans la convention d'affermage. « Nous savons qu'il y a des ressources humaines locales qui sont très pertinentes et très importantes dans le pays à travers E2C qui vont travailler avec nous. Nous apportons l'expertise d'avoir vécu la même chose et d'avoir pu sortir le Sénégal de là.

Donc, nous pensons que nos ingénieurs qui sont venus au Congo à plusieurs reprises savent ce qu'il faut faire et avec l'appui des cadres d'E2C qui constituent l'essentiel de la nouvelle société que nous avons bâtie. Je crois que le défi, nous allons le relever, nous allons résoudre les problèmes en procédure d'urgence », a-t-il laissé entendre.

Notons que dans le cadre de la modernisation du secteurportée par les réformes en cours, Energie électrique du Congo (E2C) a été érigée en société de patrimoine. Elle détient, à ce titre, une participation à hauteur de 15% dans l'ensemble des segments du marché énergétique couvrant la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l'électricité.