Congo-Brazzaville: Musique religieuse - Des groupes et chorales offrent deux méga-concerts à Pointe-Noire

Deux grands concerts ont été organisés les 15 et 16 février au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard de Pointe-Noire par la Maison La Grâce de Dieu, à l'occasion de la présentation officielle de sa nouvelle gamme de matériel de sonorisation et de musique.

Plus d'une vingtaine de groupes et chorales de Pointe-Noire ont pris part aux méga-concerts initiés par la Maison La Grâce de Dieu qui depuis sa création s'évertue à rendre la musique accessible à tous, tout en lui garantissant une qualité sonore irréprochable.

« Aujourd'hui, avec cette nouvelle gamme de produits, nous avons poussé encore plus loin notre vision. Nous avons mis au point des équipements innovants, conçus pour satisfaire à la fois des professionnels de la musique et les passionnés qui souhaitent offrir à leur public une expérience sonore exceptionnelle », a dit Prince Koukelet, manager général de la Maison La Grâce de Dieu.

Il a présenté le matériel ultra moderne qui allie à la fois technologie de pointe et expertise technique, mettant en avant la performance optimale en termes de qualité sonore, de durabilité et d'ergonomie. « C'est un matériel muni d'un système de diffusion sonore actif line array composé d'une façade de marque Axiom 2010 A en satellite et SW 218 A en subwoofer, des retours de scène actifs en Mantarbo.

Ce back line complet est composé, entre autres, d'une batterie acoustique, des amplis : bas blackstar, clavier Roland, guitare Roland, guitare basse katana, guitare blackstar stéreo, clavier Roland juno ds + stand, basse Ibanez + stand, deux guitares électriques, une guitare électro acoustique, 16 micros shure sm 57 et 58, 23 pieds micro K et M. A cet équipement est jointe une régie composée, entre autres, de deux consoles numérique et analogique, d'une mixette analogique. Un équipement muni de tout son câblage « Audio et électrique », a-t-il détaillé.

Lors de ces deux concerts, les différents groupes et chorales ont ainsi expérimenté ce matériel qui leur est dédié pour leur parfaite expression. Le public présent a pu ainsi juger à travers les décibels distillés la qualité de l'arsenal musical haut de gamme. Des groupes, chorales et musiciens chrétiens invités ont été Arsène Ngouelé, Mi-Samuni, Les Bons Bergers, la Grâce divine, Pêcheurs d'hommes, Etoile du Bon berger, Yimbila Gospel Folk, Chemin du Salut, Choeurs Célestes, Adorateurs divisionnaires, Chorale Kia, Chorale Agneau de Dieu, TE Mpaka, chorale Nkembo, Sanctuaire d'adoration, Ecodi Tchimbabouka, Chorale Kia Kwa Nza, chorale Sainte Cécile, chorale Kiessé, les Bakelissi...

Signalons que la Maison La Grâce de Dieu, à travers son matériel de sonorisation et de musique, offre aussi ses services lors des campagnes d'évangélisation, des concerts en salle et en plein air, des mariages, des conférences...