Burkina Faso: Inclusion et amélioration de l'accès aux soins de santé - L'APZ-BFS engagé aux côtés des personnes vulnérables

Sous la houlette de l'Association PAGB-ZOODO pour le bien être -familial et Social (APZ-BFS), le comité de suivi du Plan communal pour l'amélioration des soins de santé en faveur des couches vulnérables et indigentes de l'arrondissement 11 s'est réuni le mercredi 12 février 2025 afin de passer en revue ses activités.

Le Burkina Faso est un pays à faible revenu dont le contexte sanitaire est marqué par un accès limité des populations aux soins de santé de base. Dans ce contexte, l'Association PAGB-ZOODO pour le bien être -familial et Social (APZ-BFS) en partenariat avec le Réseaux Accès aux Médicament Essentiels (RAME) et en collaboration avec les acteurs au niveau communal, des services techniques et des autorités locales a élaboré un plan communal pour l'amélioration des soins de santé en faveur des couches vulnérables et indigentes de l'arrondissement 11 au cours du mois de Décembre 2024. Quelques mois après son élaboration, L'APZ-BFS a jugé opportun de passer en revue ses activités avec le comité de suivi du plan afin d'analyser leur état de mise en oeuvre.

C'est dans cet objectif que les membres du dit comité, les autres acteurs du domaine et les représentants des groupes bénéficiaires se sont réunis le mercredi 12 février 2025 à Ouagadougou. La rencontre a permis, aux dires de la chargée de communication de l'APZ-BFS Nemata Ilboudo, de faire non seulement le point des activités consignées dans le plan mais aussi d'échanger sur les difficultés rencontrées et proposer des solutions. Les participants ont également reformulé certaines activités selon les réalités du terrain et redéfini un nouveau chronogramme de mise en oeuvre.

Le travail accompli par l'APZ-BFS dans le cadre de l'amélioration de l'accès aux soins de santé des personnes vulnérables est bien apprécié par les autorités locales. La Secrétaire générale de la mairie de l'Arrondissement 11 Eléonore Nikiema/Bationo qui a présidé la rencontre a félicité la structure pour les efforts consentis. « Si toutes les associations mettaient la main à la pâte comme l'APZ-BFS, on allait arriver à faire beaucoup de choses », a-t-elle estimé.

Elle a aussi salué le travail abattu par le district sanitaire de Bogodogo représenté à l'atelier par Solange MARE/KI . Elle a invité les participants à une participation active et à des échanges constructifs afin de formuler des recommandations qui vont faciliter une appropriation du plan et fournir des stratégies de mobilisation des ressources y afférentes.

Il faut noter que l'atelier a été réalisé avec l'appui du RAME et le soutien financier et technique de Diakonia Burkina Faso. Une initiative qui démontre l'importance de la redevabilité sociale et du dialogue avec les autorités pour garantir l'accès aux soins de santé pour tous.