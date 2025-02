Angola: Ana Dias Lourenço défend les femmes dans les postes de direction

Addis — La Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, a déploré, dimanche, à Addis-Abeba, que les femmes soient reconnues seulement comme soignantes ou piliers de la famille, mais aussi comme leaders à part entière, avec le droit de définir leur propre destin.

S'exprimant lors de la 29e Assemblée Générale Ordinaire des Premières Dames Africaines pour le Développement (OPDAD), tenue samedi et dimanche, elle a déclaré que, tout au long de l'histoire, les rôles joués par les femmes dans divers domaines tels que la famille, l'économie, la politique et la préservation de la culture ont été cruciaux, en plus de la lutte pour la justice, la liberté et l'égalité.

Il a indiqué que, grâce au lancement « réussi » en Angola de la campagne « Nous sommes tous égaux », en août 2024, sous le slogan « Éducation pour l'égalité des sexes et lutte contre la violence contre les enfants et les adolescents », la violence contre les femmes et les enfants a été réduite.

« Il y a eu une augmentation significative de la sensibilisation des citoyens à la dénonciation des cas d'abus sexuels et de violence contre les enfants et les jeunes, en particulier les filles, ce qui a par conséquent réduit la stigmatisation et la discrimination », a-t-elle reconnu.

C'est pourquoi, a-t-elle ajouté, l'Angola reste engagé et déterminé dans la promotion des droits des femmes et des filles dans le développement communautaire durable.

« Grâce aux programmes et projets que je développe avec le soutien de mon Bureau et de ma Fondation Ngana Zenza, nous travaillons pour que les femmes angolaises puissent occuper des postes de direction et prendre des décisions qui ont un impact sur leur avenir », a-t-elle expliqué.

Lors de la réunion, tenue en marge du 38e Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union africaine, qui s'est terminé dimanche et a confirmé le président João Lourenço à la tête de l'organisation, l'oratrice a souligné que les résultats obtenus avec la campagne « Naître libre pour briller » se consolident grâce au projet Génération sans sida d'ici 2030.

De même, a-t-elle poursuivi, toute la société est mobilisée pour s'engager dans la lutte contre la violence envers les enfants et les jeunes, en encourageant la pratique de sports et de compétences artistiques chez les jeunes, en particulier les filles, comme contribution à un avenir inclusif et durable.

« Je voudrais souligner l'importance de la solidarité africaine, un sentiment qui nous invite à embrasser la paix comme fondement de nos actions. « L'union des femmes du continent est essentielle pour la création d'un réseau de soutien et de mobilisation pour la fin des conflits et la recherche d'une paix durable », a souligné Ana Dias Lourenço.

Elle a affirmé que la paix doit être « le lien qui nous relie, renforce et inspire notre lutte pour un avenir harmonieux » et plein d'espoir, encourageant les femmes à travailler ensemble, à surmonter leurs différences avec la paix dans leur coeur, pour construire un avenir plus juste, plus égalitaire et plus prospère pour leurs enfants et petits-enfants.

Elle a dit que les femmes sont encore confrontées à d'immenses défis, notamment dans le contexte africain, et a rappelé que « nos grands-mères et nos mères ont été des pionnières, contribuant à la construction d'un héritage qui repose aujourd'hui sur notre identité et nos valeurs les plus profondes ».

Selon la Première Dame, ces dernières années, les droits des enfants ont été négligés dans le monde entier et dans de nombreux cas réduits au silence par diverses barbaries, allant des violations sexuelles aux mutilations et aux enfants oubliés dans les guerres.

Elle a signalé le fait que la réunion coïncide avec l'anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing et s'aligne sur le thème de l'Union africaine pour 2025, qui souligne l'importance de traiter les questions historiques et de promouvoir la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine.

Le document établit un agenda avec une série d'engagements pour les gouvernements et les organisations de la société civile, visant à promouvoir l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et l'élimination de toutes les formes de discrimination, selon la Première Dame angolaise.

« En nous appuyant sur notre héritage africain, riche en exemples de leadership féminin, nous nous rappelons que le leadership féminin est non seulement possible, mais essentiel au progrès. « L'histoire de notre reine Jinga d'Angola, qui a dirigé avec courage et stratégie, ou les femmes du mouvement anticolonial qui ont lutté pour la liberté de notre peuple, sont des exemples vivants de la force et de la détermination des femmes en Afrique », a-t-elle soutenu.