22e Congrès international de l'eau et de l'assainissement sous le thème « Eau et assainissement pour tous, un avenir sûr pour l'Afrique ».

Il se tient du 16 au 20 février 2025 à Kampala en Ouganda, le 22e Congrès international de l'eau et de l'assainissement sous le thème « Eau et assainissement pour tous, un avenir sûr pour l'Afrique ».

La capitale Ougandaise vibre depuis ce 16 février 2025 au rythme du 22e congrès international de l'eau et de l'assainissement et exposition et ce jusqu'au 20 février prochain. Cette activité est organisée par l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (AAEA) en collaboration avec la nationale de l'eau de Ouganda.

L'ouverture des travaux a été faite par la 3e vice premier ministre, représentant le Président de la république, Hon Roukiatou Makadama, ce 16 février 2025.

Placée sous le thème « eau et assainissement pour tous, un avenir sûr pour l'Afrique », l'édition 2025 est, selon la 3e vice premier ministre de l'Ouganda, une opportunité pour les scientifiques, les chercheurs, les intentionnels et les acteurs de l'eau de réfléchir sur la problématique de l'eau et de l'assainissement en Afrique. En effet « près de 30 % de la population en Afrique n'ont pas accès à l'eau et 52,3 % à l'assainissement. C'est pourquoi il faut trouver des solutions innovantes et locale pour relever ce défi », a-t-elle indiqué.

A ce congrès, ce sont environ 80 sessions qui seront animées avec plus de 2000 participants. «Il est organisé en trois étapes à savoir l'évènementiel, des sessions scientifiques et une exposition des stands », a expliqué le directeur exécutif de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (AAEA), François Olivier Gosso.

Un congrès dédié aux solutions

A entendre le ministre de l'Eau et des Forêts de la Côte-D'ivoire, Laurent Tchagba, le thème mettra en exergue d'une part les innovations et collaborations indispensables entre les acteurs, et d'autre part les solutions de financement novatrices susceptibles de réduire de 50 % le déficit d'accès à ces services essentiels d'ici à 2030 conformément à l'agenda des nations-unies sur l'atteinte du point 6 des objectifs de développement durable (ODD).

« Cette édition offre une opportunité renouvelée aux décideurs politiques, experts, techniciens et partenaires de se rassembler afin d'échanger sur les meilleures pratiques et surtout de coconstruire des solutions en adéquation avec les réalités locales. J'ai espoir qu'il ne se limitera pas à proposer des solutions mais va constituer la boussole pour régler les défis liés au secteur », a souhaité le ministre ivoirien.

Pour M. Gosso, l'AAEA après 45 ans d'existence, s'impose aujourd'hui comme le fer de lance de l'assainissement tissant des liens avec les partenaires techniques et financiers. « C'est un réseau où l'expertise et l'expérience se conjuguent pour transformer les défis en opportunité. Car l'eau c'est la vie et l'assainissement, la dignité ».

Cette cérémonie d'ouverture a servi de cadre pour les membres de l'AAEA et leurs partenaires de lancer officiellement l'académie africaine de l'eau et de l'assainissement. Une école où des spécialistes viendront dispenser des cours sur différentes thématiques du secteur de l'eau et de l'assainissement. « Ce sont des formations en ligne et il sera créé aussi des centres collaborant en vue de permettre aux personnes intéressées de le faire dans leur pays respectif ».