Congo-Kinshasa: La CENCO et l'ECC présentent leur pacte social pour la paix aux opposants en Europe

Des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et des révérends de l'Église du Christ au Congo (ECC) poursuivent en Europe leur campagne de dissuasion dans le cadre du « Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs ».

Samedi 15 février, ces chefs religieux ont présenté à quelques opposants, se trouvant en Europe, réunis au sein de la plate-forme Mouvement radical pour le changement, ce pacte qui est un cadre de dialogue pour sortir de la crise sécuritaire et politique qui sévit en RDC.

Après Kinshasa, Goma et Kigali, ces évêques de la CENCO et de l'ECC ont discuté à Bruxelles, pendant quelques heures avec des opposants et membres des mouvements pro démocratie, rapportent des sources sur place.

Ces opposants ont affirmé l'adhésion de leur plateforme à la démarche des chefs religieux pour le retour d'une paix durable dans l'Est du pays.

Dans leur cahier de charges remis aux évêques de la CENCO et de l'ECC, ils réclament, entre autres, la libération des prisonniers politiques dont Mike Mukebayi, Jacky Ndala et tant d'autres, a expliqué Franck Diongo, cadre de ce regroupement politique et président du Parti Mouvement lumumbiste progressiste.

Ils ont également sollicité auprès des chefs religieux que le dialogue souhaité soit inclusif.

Pour sa part, Monseigneur Donatien Nshole, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, a salué l'échange fructueux qu'ils ont eu avec les membres de cette branche de l'opposition et leur a demandé de rester attentifs aux propositions finales qui sortiront des consultations qu'ils mènent dans le cadre du « pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs ».