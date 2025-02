Angola: João Lourenço défend le renforcement des contributions des États membres

Addis — Le nouveau président de l'Union africaine (UA), l'Angolais João Lourenço, a défendu samedi à Addis-Abeba, en Ethiopie, le renforcement des contributions des États membres pour doter l'organisation des ressources nécessaires pour réaliser des projets et des programmes sur le continent et réduire la dépendance aux financements extérieurs.

Dans son discours d'acceptation de ce poste, João Lourenço a expliqué que la présidence angolaise travaillerait en coordination avec la Commission de l'UA pour mobiliser davantage de ressources financières auprès des États membres.

D'autre part, le Chef d'État angolais a déclaré qu'au cours des 12 prochains mois, l'UA se concentrera sur les infrastructures des transports et la connectivité, l'énergie et les ressources naturelles, la paix et la sécurité, l'agriculture et l'économie bleue, l'intégration continentale et la zone de libre-échange, l'éducation et la formation dans le cadre de partenariats stratégiques.

João Lourenço a précisé que dans ce contexte, les principales lignes d'action acquièrent une importance centrale pour la question de la paix et de la sécurité, car c'est l'une des principales conditions préalables pour concrétiser les aspirations contenues dans l'Agenda 2063 de l'Union africaine, en particulier le programme qui établit le silence des armes d'ici 2030.

L'homme politique a déclaré que le programme vise à transformer l'Afrique en une région pacifique, sûre et confiante avec un avenir prospère pour tous les Africains et à mettre le continent sur la voie du développement.

Concernant les actions menées, en tant que champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique, il a promis de présenter plus en détail les mesures prises pour contribuer au rétablissement de la paix sur le continent, notamment à l'Est de la République démocratique du Congo.

"Je vous parlerai également de ma vision de ce qu'il sera essentiel que nous accomplissions dans le futur pour que nous puissions mettre un terme définitif aux conflits en Afrique et faire face aux défis que nous posent les changements anticonstitutionnels de gouvernement, le terrorisme et plus récemment l'invasion et l'occupation des territoires des pays voisins", a-t-il garanti.

João Lourenço, dans son discours d'un peu plus de 20 minutes, a déclaré que l'Afrique était encore confrontée à d'autres défis, tels que les catastrophes naturelles résultant du changement climatique et les épidémies de Marburg, de variole et de choléra, qui doivent être éliminés de manière unie et solidaire et des solutions collectives doivent être trouvées.

Dans cette perspective, il a considéré la IIIe Conférence sur les océans, prévue cette année en France, comme une occasion essentielle pour discuter des principales préoccupations en la matière, puisque le continent africain compte plus de 30 pays côtiers.

L'homme d'État a également déclaré que le continent devrait viser à protéger les écosystèmes marins, promouvoir une économie bleue durable, intensifier les actions contre la pêche illégale, la pollution marine et le changement climatique.

João Lourenço espère que la conférence susmentionnée contribuera à la sécurité alimentaire, au renforcement de la résilience côtière et à la mobilisation de financements internationaux pour des projets durables dans le cadre de l'économie bleue.

Contexte international

Par ailleurs, le Président de la République d'Angola a considéré que l'environnement international était extrêmement difficile, compte tenu du conflit en Europe de l'Est et dans la région du Moyen-Orient.

Dans ce contexte, il a appelé les Nations Unies à devenir plus inclusives et à s'aligner sur les défis et opportunités actuels.

Selon le président de l'UA, la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU devrait rester une priorité fondamentale pour le continent, et l'intention de l'Afrique d'avoir deux places en tant que membres permanents, avec des droits de veto et d'autres privilèges inhérents, doit rester l'objectif.

Il a demandé le soutien et la plus grande contribution possible de tous pour que la nouvelle présidence de l'organisation continentale puisse atteindre les objectifs recommandés, dans un climat de grande entente et avec le dynamisme requis pour la transformation de l'Afrique en un continent de richesse et de prospérité pour ses enfants.

Après avoir accepté le rôle de président de l'Union africaine, João Lourenço a déclaré : « Les larmes que nous versons aujourd'hui pour la perte du grand fils de l'Afrique, Sam Nujoma, deviendront la force qui nous permettra de surmonter tous les défis qui nous attendent ».