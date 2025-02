Congo-Brazzaville: Vie des partis - Elysée Okoulimakema élu président fédéral du MJP Cuvette-Ouest

Après avoir installé le bureau fédéral du département des Plateaux, le Mouvement des jeunes présidentiels (MJP) a mis en place, le 13 février, à Ewo son bureau départemental de la Cuvette-Ouest. Il est présidé par Elysée Okoulimakema.

Le bureau fédéral du MJP Cuvette-Ouest a été mis en place lors d'une assemblée générale élective dirigée par le président coordonnateur national de ce parti, Donald Mobobola. Celle-ci s'est tenue sur le thème « Dans la paix et l'unité nationale, bâtissons une nouvelle société congolaise selon la vision du président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Le bureau fédéral élu compte treize membres dirigé par Elysée Okoulimakema et est secondé par Jean Ngatsibi, élu au poste de premier vice-président fédéral. De même, il a été aussi mis en place une commission fédérale de contrôle et d'évaluation de cinq membres dirigée par Casimir Ngamanda et d'Esther Mondjo, la vice-présidente.

L'assemblée générale a élu, en suite, un conseil fédéral de 151 membres. Le bureau fédéral élu a pour mission de bien organiser le parti dans le département de la Cuvette-Ouest afin de conquérir les six districts qu'il compte, à savoir Ewo, Okoya, Mbama, Itoumbi, Kélé et Mbomo. L'objectif étant de bien porter le message du chef de l'Etat pour lequel il soutient infiniment auprès de la population.

« Je remercie tous ceux qui ont porté leur choix sur moi, en m'élisant président fédéral de notre parti. Diriger une fédération est une grande responsabilité, j'en suis conscient, car il s'agit ici de gérer les jeunes. Il est question de faire à ce qu'ils abandonnent les comportements déviants pour intégrer véritablement la société afin de contribuer au développement de notre pays. Notre défi consiste surtout à faire à ce que ces jeunes désoeuvrés se prennent eux-mêmes en charge à travers une insertion sociale », a réagi le président fédéral élu, Elysée Okoulimakema.

S'exprimant à cet effet, le président coordonnateur national du MJP a rappelé aux membres et partisans de son parti les enjeux politiques du moment et les appeler à être plus engagés afin de contribuer à l'avancement du pays, sous l'impulsion du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso. Il les a ensuite invités se mettre en ordre de bataille pour les échéances à venir derrière lui.

Après le département des Plateaux, la délégation du bureau politique du MJP mettra le cap sur les départements de la Cuvette, avant de boucler sa tournée par la Sangha et la Likouala. Rappelons que le MJP fait partie de la majorité présidentielle qui soutient les actions du président de la République.