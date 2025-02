Angola: L'attrait des investissements au coeur de la présidence angolaise de l'UA

Addis — Le Président de la République, João Lourenço, qui a assumé aujourd'hui la présidence de l'Union africaine, a déclaré qu'e l'Angola prétend lancer un vaste plan pour attirer les investissements et d'importantes ressources financières auprès des principaux partenaires internationaux.

Dans son premier discours à la présidence tournante de l'UA, João Lourenço a souligné que l'objectif est de mettre en oeuvre des projets liés à la construction d'infrastructures.

Selon João Lourenço, dans cette première présidence angolaise de l'UA, l'Angola suivra de près les principaux problèmes de l'Afrique et mettra son expérience au service de l'organisation, dans la recherche de solutions aux questions liées à la paix et à la sécurité et veillera à la mise en oeuvre, par les États membres, de politiques économiques et sociales qui favorisent le progrès et le développement du continent.

Pour le président João Lourenço, l'opérationnalisation de manière pratique de la question relative à la "Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par les réparations", qui constitue le thème choisi pour cette année et, également, celle que l'Angola a élue pour sa présidence, est centrée sur l'importance de l'investissement dans les infrastructures comme facteur de développement de l'Afrique.

Selon l'homme d'État, la combinaison de ces deux aspects peut conduire les États membres à construire un canal de communication et de dialogue avec les partenaires internationaux, qui leur fera comprendre l'importance et l'avantage de coopérer avec une Afrique développée et industrialisée, avec la capacité de vaincre la faim, la pauvreté, la misère et le chômage, réduisant ainsi la probabilité de conflits armés et d'immigration clandestine à ses frontières.

L'homme d'État a toutefois souligné qu'il y aura l'occasion d'aborder ces questions lors de la 4ème Conférence internationale sur le financement du développement, qui se tiendra à Séville, en Espagne, du 30 juin au 4 juillet de cette année, car elle constitue une opportunité historique pour redéfinir les règles du financement mondial, basées sur la justice économique et l'inclusion.

Compte tenu des engagements pris lors des conférences précédentes, mais pas toujours respectés, à savoir le Consensus de Monterrey, la Déclaration de Doha et le Programme d'action d'Addis-Abeba, João Lourenço comprend que la Conférence de Séville vise à répondre aux défis persistants en matière de financement du développement et à encourager l'adoption de solutions innovantes et efficaces.

« Des questions telles que la justice fiscale, l'allégement de la dette, le financement climatique, les réformes des institutions financières mondiales et l'inclusion sociale doivent mériter notre attention afin qu'une position commune puisse être adoptée, qui garantisse au continent le renforcement de son influence sur l'information financière mondiale, une réduction des coûts de la dette et l'accès aux ressources nécessaires pour parvenir au développement durable », a-t-il déclaré.

Selon le nouveau président de l'Union africaine, la réalisation de ces objectifs créera des synergies qui dynamiseront et élargiront les échanges commerciaux, culturels, techniques, technologiques, scientifiques et d'autres domaines susceptibles de produire des bénéfices significatifs pour toutes les parties.

Il a souligné la construction, dans chacun des États, d'infrastructures telles que routes et chemins de fer, ports et aéroports, centrales de production d'électricité, lignes de transport et de distribution respectives, comme une voie ouverte pour l'industrialisation du continent et l'amélioration des conditions de vie des populations.

Dans ce sens, João Lourenço a déclaré que l'Angola était prêt à contribuer au développement de l'Afrique, en mettant à disposition son surplus énergétique pour atténuer les besoins de plusieurs pays africains.

Il a également souligné l'importance du corridor de Lobito, en raison de la pertinence et de l'importance stratégique qu'il revêt dans le contexte du transport de divers produits et également dans le commerce intra-africain et entre l'Afrique et le reste du monde, ainsi que les chemins de fer tanzaniens.