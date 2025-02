Gabon: Rentrée politique du Mouvement Citoyen ICOD dans la Province de l'Ogooué-Maritime

Les cadres et responsables du mouvement citoyen Intelligence Collective pour la Démocratie Participative et le Développement Durable, en abrégé ICOD, avec à sa tête, la Présidente Nationale, Honorable Pépécy Ogouliguende, ont officiellement lancé leurs activités, ce samedi 15 février 2025, dans la province de l'Ogooué-Maritime. De la rentrée politique, au compte rendu parlementaire, au soutien à l'autonomisation, le mouvement appelle à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema pour la présidentielle prévue le 12 avril prochain.

L'appel du mouvement citoyen Intelligence Collective pour la Démocratie Participative et le Développement Durable a été entendu par les populations de Port-Gentil. La jeunesse a répondu massivement au lancement des activités dudit mouvement mené avec maestria par sa Présidente nationale, Honorable Pépécy Ogouliguende. Ce rendez-vous s'est inscrit dans l'optique d'appeler le président de la transition à se porter candidat à la présidentielle qui aura lieu le 12 avril 2025.

"Au coeur de notre démarche réside un appel à un véritable renouvellement de l'élite politique, afin de mettre fin à des pratiques qui ont trop souvent marginalisé les voix citoyennes. Il est impératif que notre leadership soit représentatif de la diversité de notre nation, notamment les femmes, les jeunes, les personnes vulnérables, les peuples autochtones et qu'il soit véritablement à l'écoute des préoccupations de toutes les couches de la population". a t-elle fait savoir.

Pour elle, l'ICOD croit fermement que la démocratie participative, consacrée par la nouvelle Constitution, en son article 7, ne peut être qu'efficace si elle inclut tous les acteurs, des jeunes aux femmes, en passant par les minorités. Ce n'est qu'ensemble, en unissant les forces des uns et des autres, dans un esprit d'inclusion, que le Gabon pourra bâtir un avenir qui nous ressemble.

Aussi, rappelle t-elle que la cohésion sociale est essentielle pour garantir la paix et la stabilité dans notre Pays. "ICOD s'engage à promouvoir le dialogue ouvert entre toutes les composantes de notre société, à renforcer le lien entre les citoyens et les institutions, et à favoriser un environnement où chacun se sent valorisé et respecté. Ensemble, nous devons construire des ponts, dissiper les conflits et créer des espaces d'échange constructif pour bâtir une nation résiliente" soutient-elle.

Elle a poursuivi ses propos en indiquant que "C'est pour nous le lieu et l'occasion de saluer les réformes engagées depuis le 30 août 2024, par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), dans le cadre de la Transition politique amorcé le 30 août 2023 et qui incessamment tirer à sa fin".

Ces changements sociaux, économiques et politiques, soutiendra t-elle, sont un signe d'espoir et une opportunité précieuse pour réinventer notre modèle de gouvernance. Ces réformes doivent davantage se traduire par des actions concrètes qui renforcent la confiance des citoyens. ICOD est ici pour veiller à ce que ces avancées bénéficient réellement à notre population et répondent à ses besoins fondamentaux.

Les attentes sont nombreuses et légitimes.

La population gabonaise, en général et celle de l'Ogooué-Maritime, en particulier, attend des solutions aux problèmes pressants tels que la pauvreté, le chômage, l'accès à l'éducation et à la santé. Ces enjeux longtemps restés des promesses doivent se concrétiser par des politiques inclusives et durables. Les défis sont nombreux mais ensemble, dira t-elle, grâce à l'intelligence collective et à l'engagement citoyen, les populations peuvent y faire face.

"C'est pourquoi, ensemble, nous nous engageons à oeuvrer pour apporter des solutions concrètes dont nous allons tous bénéficier. Dans ce cadre, nous appelons à la candidature du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. En effet, il a démontré sa volonté, en si peu de temps, de faire du Gabon l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons".

Le mouvement ICOD dit être déterminé à créer, à ses côtés, des opportunités pour tous les citoyens. Ensemble, avec détermination et solidarité, ICOD, selon la présidente Pepecy, est un vecteur de changement positif et durable. "Unissons nos voix pour une démocratie participative renforcée, un développement durable et une liberté de choix pour chacun d'entre nous".

Le mouvement citoyen Intelligence Collective pour la Démocratie Participative et le Développement Durable, en abrégé ICOD, faut-il le rappeler à toutes fins utiles, a été fondé en fin 2022. Il est né d'un besoin urgent de transformation et de renouvellement des pratiques politiques, en réponse aux attentes légitimes des Gabonaises et des Gabonais et par souci d'inclusion, car chaque voix compte.