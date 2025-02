Sénégal: Liberté économique - Le ministère de l'Economie analyse les enjeux, profil et les perspectives

La Cellule des statistiques et données, une entité du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération a publié un document portant sur « Liberté économique au Sénégal : enjeux, profil et perspectives ».

Selon le ministre Abdourahmane Sarr, ce travail s'inscrit dans la volonté de mettre en lumière les conditions essentielles à la libération du plein potentiel de l'économie sénégalaise, tout en garantissant une croissance inclusive et durable au service de tous nos concitoyens et de la démocratie économique. La liberté économique, explique M. Sarr, constitue l'un des piliers fondamentaux de notre politique de développement national.

A son avis, elle fait référence à la capacité des individus et des entreprises à agir librement sur le marché en fonction de leurs propres intérêts, sans ingérence excessive ou injustifiée, qu'elle soit gouvernementale ou issue d'autres acteurs.

«Cette liberté repose sur des principes clés tels que la protection des droits de propriété, l'égalité des chances, la transparence des règles du jeu économique et la promotion de l'entrepreneuriat. Il y'a une corrélation entre les pays où ces valeurs sont respectées et la prospérité économique », a affirmé le ministre de l'Economie. Il a souligné que ces valeurs de liberté dans l'inclusion, gage d'une démocratie économique, sont au coeur de notre stratégie pour faire du Sénégal un acteur majeur de l'économie régionale et mondiale, conformément aux objectifs définis dans la Stratégie nationale de développement 2025-2029 (Snd, 2025-2029), déclinaison quinquennale de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ».

«Ce document propose une analyse approfondie des multiples dimensions de la liberté économique au Sénégal. Il met en évidence les progrès réalisés, notamment à travers les réformes qui visent à améliorer l'environnement des affaires, mais souligne également les défis à relever pour stimuler davantage l'investissement, la compétitivité et l'innovation. Par une approche stratégique, ce rapport offre des pistes pour renforcer la résilience de notre économie face aux chocs externes, tout en créant des opportunités accrues pour les populations, avec une attention particulière aux jeunes et aux femmes », a indiqué Abdourahmane Sarr.

Il a rappelé que la coopération entre tous les acteurs - État, secteur privé, société civile et partenaires techniques et financiers - est primordiale pour relever ces défis. Ensemble, nous devons construire un cadre économique qui encourage l'émergence des talents, stimule l'investissement productif et renforce la confiance des acteurs économiques.