L'Institut mondial pour la croissance verte ou Global green growth Institute (Gggi) et la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) ont organisé une table ronde le 14 février 2025 à Abidjan qui marque une étape clé pour le développement des obligations thématiques (vertes, sociales et durables) dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Selon un communiqué de presse, l'événement vise à identifier les lacunes dans la préparation réglementaire, économique et institutionnelle de l'Uemoa; élaborer un plan d'action pour renforcer les capacités des acteurs du marché à travers des formations, une assistance technique et des plateformes de partage d'informations ; proposer des recommandations stratégiques pour inciter les émetteurs, attirer les investisseurs et renforcer le rôle des intermédiaires financiers ; définir un cadre de collaboration associant acteurs du marché, régulateurs et partenaires de développement pour soutenir le marché des obligations thématiques.

La Brvm et Gggi, en partenariat avec le gouvernement luxembourgeois, réunissent des experts, des régulateurs, des investisseurs et des émetteurs potentiels pour débattre des opportunités et des défis du financement durable dans la région.

Trois thématiques principales ont structuré les discussions. Il s'agit de l'évaluation du cadre réglementaire et économique ; la préparation des acteurs du marché et les stratégies de croissance.

La table ronde est notamment l'occasion de partager les résultats préliminaires d'un rapport d'analyse mené par le Gggi et la Brvm, offrant ainsi une base solide pour des recommandations concrètes. Cet événement s'adressait aux régulateurs, investisseurs, émetteurs potentiels et partenaires financiers de l'Uemoa.