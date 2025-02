Sénégal: Prix à la consommation - 0,2 % de hausse au 4e trimestre 2024

Au quatrième trimestre 2024, les prix à la consommation augmentent de 0,2 % par rapport au trimestre précédent, renseigne la note d'Analyse trimestrielle de l'Indice des Prix à la Consommation de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démocratie (ANSD).

Cette hausse est attribuable principalement à celle des prix des services de « l'enseignement » (+2,2 %), des « biens et services divers » (+0,8 %), des biens et services de « santé » (+0,5 %) et de « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (+0,5 %), ainsi qu'aux « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+0,2 %). En revanche, la baisse des prix des biens et services de « communication » (-1,1 %), des « loisirs et culture » (-0,3 %), ainsi que du « transport » (-0,3 %) a amoindri cette tendance haussière.

Toutefois, par rapport au quatrième trimestre 2023, les prix à la consommation demeurent stables. En effet, la hausse des prix des « biens et services divers » (+3,6 %), des services de « l'enseignement » et des « restaurants et hôtels » (+2,2 %) est contrebalancée par le fléchissement de ceux des services de « communication » (-4,5 %) et des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (-0,6 %).