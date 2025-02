Le Musée des Civilisations Noires (MCN) a accueilli une cérémonie de dédicace empreinte d'émotion et de symbolisme, en l'honneur de l'artiste céramiste Khadiatou Sinay Kanté. L'événement, marqué par la présence de personnalités éminentes et d'un public passionné, a été l'occasion de célébrer la sortie de son ouvrage intitulé « Mes ancêtres me parlent à travers l'argile », un livre de 58 pages qui plonge le lecteur dans l'univers fascinant de l'argile et des savoirs locaux.

Khadiatou Sinay Kanté, dont les oeuvres en céramique sont déjà reconnues pour leur profondeur et leur lien intime avec la terre, a présenté son livre comme un voyage à travers ses racines et son héritage culturel. « Mes ancêtres me parlent à travers l'argile » est bien plus qu'un simple recueil d'art ; c'est une exploration des traditions ancestrales, des techniques de poterie et des récits qui traversent les générations. L'artiste a expliqué que l'argile, pour elle, est bien plus qu'une matière : c'est un médium à travers lequel ses ancêtres lui parlent, lui transmettent des savoirs et des émotions.

« Depuis mon plus jeune âge, mes parents m'ont offert la liberté de questionner mon identité, et c'est ainsi que j'ai appris à explorer mes racines », a-t-elle déclaré lors de son discours. Elle a également souligné l'importance de préserver les savoir-faire locaux, notamment ceux liés à la céramique, qui tendent à disparaître dans certaines régions.

La cérémonie a été animée par des échanges passionnants entre l'artiste et plusieurs intervenants de renom. Parmi eux, les Pr Mmes Diabou Touré et Aïssata Thiam, archéologue, ainsi que M. Ousseynou Wade du MCN, ont apporté leurs perspectives sur l'importance de l'argile dans l'histoire et la culture africaine.

Mme Aïssata Thiam, spécialiste de la céramique archéologique, a mis en lumière les liens entre les techniques anciennes et contemporaines, soulignant que la céramique est bien plus qu'un art : c'est un témoignage de l'évolution des sociétés. « La céramique raconte l'histoire de nos ancêtres, de leurs migrations, de leurs échanges culturels et de leur quotidien », a-t-elle expliqué. Elle a également salué le travail de Khadiatou Sinay Kanté pour sa contribution à la valorisation des savoir-faire locaux.

Ousseynou Wade, représentant du MCN, a quant à lui insisté sur le rôle du musée dans la préservation et la promotion de l'art africain. « Le Musée des Civilisations Noires est un lieu où l'art et l'histoire se rencontrent. Khadiatou Sinay Kanté incarne parfaitement cette rencontre entre tradition et modernité », a-t-il déclaré.

« Mes ancêtres s me parlent à travers l'argile » est un ouvrage de 58 pages qui mêle art, histoire et émotion. À travers des illustrations, des témoignages et des explications techniques, le livre invite à découvrir l'univers de l'artiste, mais aussi à s'interroger sur son propre héritage culturel. Khadiatou Sinay Kanté y partage des moments intimes, comme les conversations avec son père sur l'art, ou encore les techniques de cuisson traditionnelles qu'elle a apprises au fil de ses voyages.

L'artiste a également évoqué son désir de transmettre ces savoirs aux générations futures. « Je rêve que ce livre voyage loin, qu'il inspire d'autres artistes et qu'il rappelle à chacun l'importance de nos racines », a-t-elle confié.

L'auteur de l'ouvrage, Khadiatou Sinay Kanté, a remercié tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, notamment le ministère de la Culture, le directeur du livre et de la lecture, ainsi que le professeur Mouhamed Abdalah Ly, directeur général du MCN, pour leur soutien indéfectible.

La soirée a été bien plus qu'un simple lancement de livre : c'était une célébration de l'art, de la culture et de la transmission. À travers son travail, Khadiatou Sinay Kanté nous rappelle que l'argile n'est pas seulement une matière, mais un lien vivant entre le passé, le présent et l'avenir.