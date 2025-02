Sénégal: Lutte - Drapeau du président du Cojoj - Franc expédie Ama et s'ouvre la Cour des Grands

Le lutteur Franc (Jambar Wrestling Academy) a encore prolongé hier, dimanche 16 février à l'Arène nationale, son invincibilité en épinglant sur son tableau de chasse Ama Baldé. Le lutteur de Parcelles a mis 30 secondes pour étaler son métier et sa rapidité pour expédier le Pikinois au sol.

Cette 14eme victoire lui permet d'accéder d'autorité, dans le cercle des Vip ou Cour des Grands. Il s'offre le premier drapeau que le promoteur Al Bourakh a dédié au président Mamadou Diagna Ndiaye président du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) Dakar2026. Un clin d'oeil au rendez-vous majeurs prévus en 2026.

Qui arrêtera Franc ? C'est la principale interrogation au sortir du duel qui l'a opposé hier, dimanche, à Ama Baldé de l'écurie Falaye Baldé. Le lutteur de Jambars Wrestling Academy des Parcelles assainies a encore prolongé son invincibilité en ajoutant à son tableau de chasse le Pikinois dans un combat doté du drapeau du Mamadou Diagna Ndiaye, président du COJOJ. Un clin d'oeil du promoteur Al Bourakh Events aux prochains JOJ de 2026 à Dakar.

Dans le duel, Franc a usé de son métier et de son art dans la lutte avec frappe. Dès le coup d'envoi, le poulain de Modou Lô n'a pas fait dans la demi-mesure. Avec une garde assez basse, il tente d'emblée d'opposer un combat rapproché. Ce qui sans doute était attendu au vu de sa force et ses atouts dans la mêlée et le corps-à-corps. Après quelques déplacements latéraux, il met en avant sa stratégie. Il interrompt vite le round d'observation. Avec une garde assez basse, le râbler lutteur, marche sur le Pikinois et le contraint de reculer. Ama Baldé reste cependant solidement sur ses appuis en lançant des coups droits du reste sans impact réel sur son adversaire. Plus précis dans ses coups et dans la bagarre, le Parcellois ne fait pas mystère de sa volonté de s'engouffrer dans la garde de son adversaire.

Il ne tarde pas à accrocher son adversaire et enchainer un placage. Ama Baldé n'aura que le temps de le bloquer son vis-à-vis puisqu'il va promptement mettre les genoux pour saisir et enfermer les deux jambes d'Ama. Cette prise imparable lui permettra d'utiliser sa rapidité en posant son buste. Le fils de Falaye Baldé ne s'en tirera pas puisqu'il va au bout de quelques secondes s'écrouler au sol. Une victoire nette et expéditive réussie en 30 secondes.

Un message fort aux ténors

Franc s'offre sa 14eme victoire en autant de combats. De quoi propulser le champion parcellois dans le cercle des VIP de l'arène. Au même titre que son mentor Modou Lo. En réagissant son «examen de passage» élargit du coup horizon et envoie un message fort à ses potentiels adversaires de Cour des Grands. Il peut légitimement défier des lutteurs tels Balla Gaye 2, Boy Niang, Reug Reug, Tapha Tine ou encore Eumeu Sène qu'il a publiquement challengé. Quant à Ama Baldé, cette quatrième défaite essuyée en 17 combats, fait tâche surtout pour la lutte pikinoise qui espérait se remettre afin de la razzia du Roc des Parcelles assainies Modou Lo, Roi des Arènes, qui est devenu leur bourreau au cours de ces dernières années.