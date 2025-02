Congo-Brazzaville: Adiac TV/ Filles et sciences - Un chemin de passion et de persévérance

En République du Congo, les filières scientifiques peinent encore à attirer un nombre significatif de femmes et de jeunes filles. Selon la Fondation congolaise pour la recherche médicale (FCRM) du Pr Francine Ntoumi, seules 13 % d'entre elles s'orientent vers ces disciplines. Ce chiffre, bien que modeste, traduit néanmoins une progression notable malgré les nombreux défis, les contraintes socioculturelles et les préjugés persistants.

Chaque année, le 11 février, la communauté internationale célèbre la Journée des femmes et des filles de science. Cet événement offre une opportunité précieuse pour mettre en lumière les parcours des jeunes filles et femmes engagées dans les sciences, tout en explorant les obstacles qu'elles doivent surmonter. À cette occasion, Adiac TV a réalisé une série de reportages consacrés aux étudiantes de l'Université Marien-Ngouabi, inscrites à la Faculté des sciences et techniques. L'objectif était de leur donner la parole afin qu'elles puissent partager leur expérience académique et les défis auxquels elles sont confrontées.

Déterminées et passionnées, ces étudiantes nourrissent toutes l'ambition de devenir de grandes scientifiques, à l'image des Prs Francine Ntoumi et Boutoukanakio Mbemba Kielé Molingo. Toutefois, leur chemin demeure semé d'embûches. En effet, elles doivent faire face à des conditions d'études précaires, marquées par le manque de matériel et d'équipements adéquats, l'absence d'électricité dans les salles de travaux pratiques, ainsi que des discriminations sexistes et parfois même du harcèlement. Conscientes que seules la persévérance et la résilience leur permettront d'atteindre leurs objectifs, ces jeunes femmes s'efforcent de s'imposer et de se frayer un chemin dans ce domaine exigeant.

Si la route est longue et semée d'obstacles, elle n'est pas pour autant infranchissable. D'autres Congolaises ont déjà réussi à s'illustrer brillamment dans le domaine scientifique, à l'instar des Drs Maryse Nkoua, Lonn Gré et Foxie Mizele. Par ailleurs, diverses opportunités leur sont offertes afin de soutenir leur carrière. Parmi celles-ci, on peut citer la bourse de recherche Comstech pour femmes scientifiques, qui permet aux lauréates d'effectuer un séjour de six à douze mois dans un centre d'excellence au sein d'un État membre de l'Organisation de la coopération islamique, leur offrant ainsi l'opportunité d'améliorer leurs compétences et de développer des collaborations internationales. De même, la bourse régionale "Femmes et sciences", mise en place par la FCRM en partenariat avec divers organismes, constitue un levier essentiel pour encourager les jeunes chercheuses congolaises.

À travers ces initiatives et l'engagement de ces jeunes étudiantes, l'avenir des femmes dans les sciences au Congo semble se dessiner avec espoir et ambition.

Filles et sciences, un chemin de passion et de persévérance à visionner sur Adiac TV : www.adiac-Congo.com