Congo-Brazzaville: Matinée culturelle - Les amoureux de l'art vont vibrer au rythme de Brazza Mood connexion

L'événement prévu au complexe Oméricain Guardian de Kintélé, le 16 février, est une occasion donnée aux jeunes artistes talentueux de s'exprimer face à la population qui les a toujours observés de loin.

Organisé par 9.4 Agences, le label du chroniqueur Homany Akanati en collaboration avec Edred Hokandza, Brazza Mood connexion est un événement qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la fête de la Saint-Valentin. C'est une occasion pour les amoureux dE s'exprimer. La connexion sera au rendez-vous, avec les artistes Guest de l'événement. Vont se produire au cours de cette matinée culturelle, Double Zénith, Diesel promoteur, Iverson Aigle, Privat Kaporedji, Sony Master, Dj Lifao, Tété Keth, Youyou Mobange, Ando Andoche, Dj love, BGla's, Nilf et bien d'autres qui envahissent les discothèques de Brazzaville.

« Brazza Mood connexion n'est pas un hasard, c'est un concept réfléchi pour embrasser la nouvelle année dans une connexion mouvementée avec les Congolais et tous ceux qui ont choisi leur pays comme leur deuxième patrie. Brazza étant Brazzaville, Mood considéré comme l'ambiance, et Connexion comme brassage des amoureux de la bonne vie autour d'une ambiance incroyable. Brazza Mood connexion est donc organisé pour embrasser la nouvelle année dans une bonne connexion culturelle. C'est une occasion donnée aux jeunes artistes très talentueux de s'exprimer face à la population qui les a toujours observés de loin. Brazza Mood connexion est donc une porte ouverte pour les amoureux la bonne vie sans exception de sexe », a expliqué son organisateur.

Cet événement particulier va rassembler plus de quatre cents personnes autour de la musique, des échanges, du baby-foot, du billard, du tchilling, du barbecue, et bien d'autres jeux..., ce qui est une première à Brazzaville. « La magie n'est pas du magicien, mais de l'esprit qu'il invoque. Je vais offrir aux Congolais l'occasion de découvrir les meilleurs artistes du pays, les jeunes artistes en herbe mais qui font bouger le Congo et l'extérieur à travers leurs tubes », a fait savoir Homany Akanati.

Le manager général de 9.4 Agences, qui est dans la production scénique, les excursions, les croisières et découvertes, se propose d'organiser un All concert avec les talents de la rumba congolaise dans un mélange de musique à couper le souffle, le 15 mars prochain. Pour la réussite de cet événement musical, il lance un appel aux sponsors et partenaires.