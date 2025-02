Sénégal: Diagna Ndiaye relève la dimension sportive et culturelle de la lutte sénégalaise

Mamadou Diagna Ndiaye, à la tête du Comité d'organisation des Jeux Olympique des Jeunesse (COJOJ) a loué la place de la lutte dans l'organisation des prochains JOJ « Dakar 2026 ». L'inclusion de la lutte de plage (beach wrestling) dans les Jeux sera une belle opportunité de mettre en valeur le savoir-faire sénégalais.

« La lutte est une disciple populaire. Elle est sportive et culturelle. Elle met en valeurs le savoir-faire sénégalais. Nous avons donc une belle opportunité pour toucher davantage les populations en perspective des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar2026 », a déclaré le président, Mamadou Diagna Ndiaye en compagnie d'une forte délégation composée d'ambassadeurs et de diplomates. Mais aussi des députés de l'assemblée nationale, des responsables de mouvement sportif notamment Ibrahima Wade, Mamadou Ba, El Hadji Amadou Dia, Amadou Kane (président de l'ONCAV) et autres anciens champions sénégalais comme Kabir Pene et Balla Dieye.

Le COJOJ, rappelle-t-on, était le parrain du combat entre Zarco et Ama Baldé. Balla Gaye 2, Zarco et le président du CNG de lutte, Malick Ngom ont saisi l'occasion pour appeler les sénégalais a s'approprier les JOJ, afin de permettre au Sénégal, de relever le défi de la mobilisation et de l'hospitalité.

Reçu à la veille de cet événement à la veille du combat Baye Ndiaye, d'Albourakh Events, a réitéré devant le président Mamadou Diagna Ndiaye que le rendez-vous de 2026 sera une avancée significative vers l'internationalisation de la lutte sénégalaise.