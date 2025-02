Ile Maurice: Les ménages en situation de pauvreté relative reculent

-Leur nombre est passé de 36,400 en 2017 à 29,800 en 2023

Ainsi, le nombre de ménages en situation de pauvreté relative, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté, soit une personne gagnant 50 % du revenu médian des ménages (Rs 12,378), a ainsi diminué, passant de 9,6 % en 2017 à 7,3 % en 2023. Ce qui ramène le nombre de ménages en situation de pauvreté relative à 29,800 (101,900 personnes) contre 36,400 au cours de la même période en 2017. Cette tendance positive est attribuable à des facteurs économiques, couplés aux interventions gouvernementales ciblées.

L'analyse démographique de ce rapport montre que la pauvreté touche plus durement certaines catégories de la population. Les enfants de moins de 16 ans sont particulièrement vulnérables, avec un taux de pauvreté de 15,7 % tandis que les personnes âgées de 60 ans et plus enregistrent un taux plus faible, soit 3,1 %, grâce notamment aux régimes de pension.

Certains types de ménages sont plus exposés à la pauvreté. Les ménages avec trois enfants ou plus affichent un taux alarmant de 28,9 %. Les familles monoparentales et les foyers dirigés par des personnes divorcées ou séparées sont également surreprésentés parmi les populations pauvres. Les ménages dirigés par des femmes connaissent un taux de pauvreté de 9,9 %, reflétant les inégalités de genre en matière d'accès à l'emploi et aux ressources.

Un écart marqué entre riches et pauvres

Le rapport met en lumière les disparités économiques. Avec un revenu mensuel moyen des ménages en pauvreté relative de Rs 22, 200, c'est sept fois inférieur à celui des 10 % les plus riches (Rs 157, 500). Les dépenses de consommation suivent la même tendance avec Rs 17, 700 pour les plus pauvres contre Rs 76, 200 pour les plus fortunés.

Par ailleurs, l'endettement constitue une préoccupation majeure pour les ménages en situation de pauvreté. Près d'un tiers d'entre eux (32 %) sont endettés, consacrant en moyenne 14,3 % de leurs revenus mensuels ( Rs 3 000).

À titre de comparaison, les 10 % de ménages les plus riches allouaient 19 % de leur revenu mensuel (soit 27, 600 Rs) au service de leurs dettes.

Les transferts gouvernementaux et les services gratuits ont un effet significatif sur la réduction de la pauvreté. Sans ces aides, le taux de pauvreté aurait atteint 36,4 %. Les prestations sociales, incluant les pensions de base et les aides diverses, ont permis de ramener ce taux à 7,3 %. De plus, les services publics gratuits jouent un rôle déterminant : sans l'éducation et la santé gratuites, la pauvreté aurait été respectivement de 12,8 % et 10,1 %.

L'analyse des tendances sur plusieurs décennies révèle une amélioration continue. En prenant comme référence le seuil de pauvreté de 1996/97, le pourcentage de ménages vivant sous ce seuil est passé de 8,7 % à seulement 0,9 % en 2023. Cette évolution positive reflète une augmentation des revenus des ménages pauvres (+72 %) plus rapide que celle des ménages non pauvres (+40 %).

Si Maurice a réalisé des progrès notables dans la lutte contre la pauvreté, des défis persistent. La vulnérabilité des familles nombreuses, des femmes et des enfants nécessite sans doute des politiques sociales ciblées. Par ailleurs, la lutte contre les inégalités et l'endettement des ménages les plus modestes reste une priorité. La poursuite d'une stratégie inclusive et durable, telle que proposée dans le dernier discoursprogramme, demeure essentielle pour garantir une prospérité partagée et réduire davantage la pauvreté à Maurice.