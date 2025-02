Nigeria: Le prêteur géant nigérian FBN Holdings passe à First HoldCo

FBN Holdings Plc a officiellement changé de nom pour devenir First HoldCo Plc, un changement qui sera mis en œuvre dans toutes ses filiales.

Cette transition fait suite à une proposition approuvée lors de la 12e assemblée générale annuelle (AGA) de la société, le 14 novembre.

La transition s'aligne sur les tendances mondiales du secteur financier, où les holdings rationalisent leurs opérations sous une seule identité d'entreprise

FBN Holdings Plc a officiellement changé de nom pour devenir First HoldCo Plc, un changement qui sera mis en œuvre dans toutes ses filiales. La transition fait suite à une proposition approuvée lors de la 12e assemblée générale annuelle (AGA) de la société le 14 novembre 2024.

Dans une déclaration déposée auprès de la Nigerian Exchange (NGX) le 13 février 2025, First HoldCo a confirmé le changement de nom, soulignant son objectif d'unifier les filiales et de renforcer son leadership en matière de services financiers.

First Bank Nigeria Limited conservera son nom, tandis que les filiales spécialisées dans la gestion d'actifs, les marchés de capitaux, les valeurs mobilières, la gestion fiduciaire et le courtage d'assurance adopteront une marque unifiée. Les approbations réglementaires sont attendues avant la mise en œuvre complète.

Points clés à retenir

Le changement de marque de First HoldCo renforce son identité en tant que groupe financier africain majeur. L'objectif est de renforcer l'efficacité opérationnelle et la cohérence de la marque dans les filiales, afin d'améliorer la prestation de services aux entreprises et aux particuliers.

La transition s'aligne sur les tendances du secteur financier mondial, où les holdings rationalisent leurs opérations sous une seule identité d'entreprise. Elle renforce également le positionnement de First HoldCo sur le marché africain des services bancaires et financiers, en garantissant une plus grande synergie entre ses offres.