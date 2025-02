Soudan: Le sous-secrétaire d'État du MEA rencontre son homologue mauritanien

Nouakchott — Le sous-secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères (MEA), l'ambassadeur Hussein Al-Amin a rencontré vendredi dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, le sous-secrétaire d'État par intérim du ministère mauritanien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Al-Hanashi, en présence de l'ambassadeur du Soudan en Mauritanie, l'ambassadeur Abdel-Hamid Bushra.

La réunion a porté sur un certain nombre de questions et de divers dossiers de coopération entre les deux pays, notamment les secteurs économique, agricole, industriel et minier.

L'Ambassadeur Hussein a exprimé les remerciements et la reconnaissance du Soudan au gouvernement et au peuple mauritaniens pour l'hospitalité chaleureuse et l'accueil du président du Conseil Souverain de Transition (CST), commandant en chef des forces armées, le général Abdel-Fattah Al-Burhan, lors de sa récente visite en Mauritanie, puis la visite actuelle du membre du CST et commandant en chef adjoint des forces armées, le Lit-Gen ingénieur Ibrahim Jabir.

La réunion a porté sur l'activation de l'accord de coopération conjoint entre les deux pays, la revitalisation des activités des comités et la préparation de la tenue de la réunion conjointe.

Le sous-secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères a expliqué que la visite du membre du CST, commandant en chef adjoint des forces armées, s'inscrivait dans le prolongement de la coopération et de l'interdépendance entre les deux pays, d'autant plus que la Mauritanie soutient fermement le gouvernement soudanais et ses forces armées dans sa guerre contre la milice terroriste des Forces de soutien rapide (FSR) et pousse fortement le Soudan à revenir à sa position naturelle et de premier plan au sein des institutions et organisations internationales et régionales, principalement l'Union africaine.

De son côté, le sous-secrétaire d'État du ministère mauritanien des Affaires étrangères a exprimé sa volonté d'ouvrir des perspectives de coopération conjointe et de bénéficier des expériences soudanaises.\OSM