Soudan: Le ministre des Affaires étrangères reçoit un appel téléphonique de son homologue vénézuélien

Portsudan — Le ministre des Affaires étrangères, Dr. Ali Youssef a reçu un appel téléphonique jeudi soir, du ministre des Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela, M. Yván Eduardo Gil Pinto, au cours duquel il l'a félicité pour sa prise de fonctions de ministre des Affaires étrangères.

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères a indiqué qu'il suivait de près l'évolution politique au Soudan, en particulier les victoires importantes remportées par les Forces armées soudanaises (SAF) et leur succès dans la restauration des zones qui étaient sous le contrôle des milices terroristes.

Le ministre vénézuélien a félicité le ministre des Affaires étrangères pour le succès de sa visite en Russie, exprimant sa gratitude au Soudan pour son soutien continu au Venezuela dans les forums internationaux.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères Dr. Ali Youssef a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance au Venezuela pour sa position ferme et solidaire envers le Soudan et ses questions nationales dans divers forums internationaux.

Le ministre a affirmé le soutien et la solidarité totale du Soudan avec le Venezuela dans tous les domaines, saluant les relations fortes et distinguées entre les deux pays et la coopération dont ils ont été témoins dans divers domaines politiques et régionaux.

Les deux parties ont convenu de renforcer les relations bilatérales et d'élargir les cadres de coopération entre leurs pays.

Par ailleurs, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères a annoncé son intention d'ouvrir son ambassade à Portsudan dans un avenir proche, en prévision de son retour à Khartoum après sa libération totale. Il a également noté que son vice-ministre des Affaires africaines se rendrait à Portsudan dans le cadre de ce processus.

Le ministre des Affaires étrangères, Dr. Ali Youssef, a salué cette démarche, affirmant l'engagement du Soudan à fournir toutes les facilités nécessaires pour assurer le succès de cette mission.\ OSM