Soudan: La HAC tient les Émirats arabes unis pour directement responsables de la catastrophe humanitaire au Soudan

Portsudan — La Commission d'aide humanitaire (HAC) a tenu les Émirats arabes unis (EAU) directement responsables de la catastrophe humanitaire au Soudan par le financement et l'armement continus de la milice des Forces de soutien rapide (FSR), ce qui en fait un partenaire direct dans la guerre contre le Soudan.

Elle a considéré la tentative d'utiliser l'aide humanitaire et les souffrances continues des Soudanais en raison de cette guerre pour redorer l'image des Émirats arabes unis et dissimuler leurs crimes comme une participation à la poursuite de ces crimes et à la légalisation de l'immunité institutionnelle que les Émirats arabes unis exploitent en violant le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité.

Dans un communiqué publié vendredi, la commissaire générale de la HAC, Salwa Adam Benya, a exprimé ses regrets concernant la tenue d'une réunion invitée, organisée et financée par les Émirats arabes unis en marge du sommet de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, pour discuter de la catastrophe humanitaire au Soudan, considérant la participation d'Antonio Guterres et de Moussa Faki à cet événement comme une expression de leur implication dans le blanchiment des Émirats arabes unis et leur promotion en tant qu'acteur humanitaire, et dans la dissimulation de leur rôle de partenaire dans le crime de guerre contre le peuple soudanais.

Le communiqué ajoute : « Le Secrétaire général des Nations unies aurait dû être plus désireux de mettre en oeuvre les résolutions du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 2736, qui stipule la levée du siège d'El-Fashir et ne pas entraver l'acheminement de l'aide aux personnes dans le besoin. Malheureusement, la milice n'a pas respecté la résolution et continue de commettre les violations les plus odieuses dans le camp de Zamzam. » Le communiqué a qualifié la participation d'Antonio Guterres et de Moussa Faki à cet événement de « position scandaleuse et honteuse, et contribue directement à encourager les Émirats arabes unis à continuer d'aggraver le désastre humanitaire au Soudan et à continuer d'armer la milice avec la présence de telles plateformes et activités à travers lesquelles elle tente de blanchir sa page tachée du sang des femmes et des hommes soudanais, en soutenant la milice RSF qui pratique des bombardements aveugles d'hôpitaux et d'écoles, déplace des civils, commet des crimes de violence sexuelle et de viol systématiquement, et saccage les entrepôts d'aide humanitaire, comme cela s'est produit à plusieurs reprises dans les entrepôts du Programme alimentaire mondial (PAM). »

Le communiqué de la HAC souligne que « la politisation du dossier humanitaire et l'utilisation de l'aide au service d'agendas politiques, qui se manifestent par la présence de certains politiciens soudanais qui s'alignent sur la ligne de la milice RSF et des EAU, en plus de la participation d'organisations qui sont censées être neutres et non alignées, contribuent à compliquer la situation humanitaire et transforment l'aide humanitaire en simple carte de pression politique dans un contexte extrêmement complexe ».

Le communiqué indique que cette conférence a des répercussions qui nécessitent l'adoption de nouvelles orientations qui préservent notre souveraineté nationale et notre indépendance de décision, indiquant que le Soudan et son peuple n'accepteront pas de se soumettre à l'agenda de la nouvelle occupation et à la bêtise émiratie en échange d'aide humanitaire. Les principes fondamentaux de l'action humanitaire, représentés par la neutralité, le non-alignement, l'intégrité et l'indépendance, resteront la seule boussole à laquelle nous adhérons dans le traitement de tout effort de secours au Soudan.\ OSM