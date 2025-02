Afrique de l'Est: Le Soudan envoie un message aux ministres des Affaires étrangères des États membres du CAPSUA

Portsudan — Le ministre des Affaires étrangères, Dr Ali Youssef a envoyé un message écrit aux ministres des Affaires étrangères des États membres du Conseil africain de paix et de sécurité (CAPSUA). Le message leur a été remis vendredi par l'ambassadeur du Soudan en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, avant la réunion du Conseil prévue dans la soirée du 14 février.

Le message a fourni une explication détaillée des développements au Soudan depuis la mutinerie de la milice des Forces de soutien rapide (FSR) dissoute et a mené sa sanglante tentative de coup d'État, suivie d'une guerre à grande échelle contre le peuple soudanais et sa patrie. La milice FSR a été soutenue par des forces régionales qui ne souhaitent pas le bien du continent, en fournissant à la milice des armes de pointe et en recrutant des mercenaires du monde entier, portant leur nombre à plus de 200 000.

Le message précise que, malgré la réponse du gouvernement aux efforts de paix dans les premières semaines de la guerre en signant la Déclaration de Djeddah, la milice a non seulement renié ses engagements au titre de la déclaration, mais a également exploité la situation pour s'emparer de davantage de propriétés civiles, de villages et de villes paisibles, contrairement aux dispositions de la déclaration.

Le message passe en revue les atrocités sans précédent commises par la milice rebelle, notamment le génocide au Darfour, les massacres contre les civils, l'utilisation du viol comme arme de guerre, ainsi que le ciblage des infrastructures et des institutions nationales et le pillage des biens publics et privés.

Le message précise que les forces armées soudanaises et les forces conjointes représentant les mouvements signataires de l'accord de Juba, soutenues par l'ensemble du peuple soudanais, ont fait face à l'agression et ont réussi à étendre leur contrôle sur tout le pays.

Le message a évoqué la feuille de route annoncée par Son Excellence le général Abdel-Fattah Al-Burhan, président du Conseil Souverain de Transition (CST), à l'issue de vastes consultations avec les forces politiques et sociales en prévision de la phase d'après-guerre. Il a également fourni des détails sur la feuille de route.

Le message a appelé le Conseil de paix et de sécurité africain à reconsidérer l'évaluation de l'Union africaine sur la situation au Soudan à la lumière des récents développements, soulignant la nécessité du retour du Soudan à sa place naturelle dans l'organisation continentale et de la reprise de son rôle de premier plan dans les affaires africaines.\ OSM