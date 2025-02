Soudan: Le ministre des Affaires étrangères tient des réunions bilatérales avec un certain nombre de ministres à Munich

Munich — Dans le cadre de sa participation à la Conférence de Munich sur la sécurité, le ministre des Affaires étrangères Dr. Ali Youssef a tenu une série de réunions bilatérales avec notamment le ministre égyptien des Affaires étrangères et de l'Immigration Dr. Badr Abdel-Aati, le chef de la délégation qatarie et ministre d'État aux Affaires étrangères Mohamed Abdallah Al-Khulaifi, le ministre d'État allemand aux Affaires étrangères Thomas Baqer et l'envoyée spéciale de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique Mme Anita Weber.

Les réunions ont porté sur le développement des relations du Soudan avec la République arabe d'Égypte et l'État frère du Qatar et sur la poursuite de l'engagement positif avec la République fédérale d'Allemagne, qui a continué à fournir une aide humanitaire au Soudan.

Le ministre des Affaires étrangères a expliqué, lors des réunions, que les forces armées et les forces de soutien ont actuellement l'initiative et ont pu libérer la plupart des villes et des zones des États d'Al-Gezira, Sennar et Khartoum, soulignant que les forces armées et les forces de soutien sont déterminées à libérer l'ensemble du territoire soudanais de la saleté des milices rebelles, soutenues par le soutien et l'assistance du peuple soudanais.

Le ministre a exprimé l'appréciation du Soudan pour les positions égyptiennes et qataries soutenant l'unité et la stabilité du Soudan.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a appelé l'Union européenne à s'engager dans un dialogue fructueux et constructif avec le Soudan d'une manière qui soutienne sa paix et sa stabilité, car il s'agit d'un pays important dans l'environnement régional.

Le ministre a participé à la séance d'ouverture de la 61e session de la conférence, à laquelle ont pris la parole le président de la conférence, l'ambassadeur Christoph Huesgen, le président allemand Frank-Walter Steinmeier, le vice-président américain J.D. Vance et la présidente de la Commission de l'Union européenne, Ursula von der Leyen.